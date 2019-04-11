HABER

21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

MUŞ'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.
Kurtik Dağı eteklerindeki Ağıllı köyünde yaşayan Mehmet Selim Tarhan (58), 9 çocuğunun annesini kaybedince 21 yıl önce Gülsüm Tarhan ile evlendi. Mehmet Selim Tarhan'ın maddi durumu iyi olmadığı için çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan'ın 6 çocuğu dünyaya geldi. Yıllardan beri çadırda yaşayan ailenin 15 çocuğundan 6'sı, evlenerek yeni yuvalarına gitti. Ailenin 4 çocuğu ise Muş'ta yatılı okullarda eğitimini sürdürüyor. Tarhan çifti, Ağıllı köyünde kurdukları çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Baba Mehmet Selim Tarhan, maddi durumları iyi olmadığı için kışın köydeki çadırda kaldıklarını, yaz aylarında ise yaylaya çıktıklarını söyledi.
Anne Gülsüm Tarhan ise çadırda yaşadıkları için hiç elbise dolabının olmadığını ifade etti. Bulaşıkları çeşmede, çamaşırları ise leğende yıkadığını anlatan Gülsüm Tarhan, "Bizim de bir evimiz olsun isterdim ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Hayatımız yazın yayladaki, kışın ise köydeki çadırda geçiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor21 yıldır gelin geldiği çadırda yaşıyor

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Seyit Onbaşı'nın torunundan gençlere müze davetiSeyit Onbaşı'nın torunundan gençlere müze daveti
Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'naBaykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'na
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.