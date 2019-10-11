21 yıldır görev yapan sahte öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Zonguldak’ta müdür olarak atandığı ortaokulda hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin yaptığı inceleme sonucunda sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan İsmail Y. (52) hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulunda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri inceleme yaptı. İsmail Y. hakkında müfettişlerin yaptığı denetim sonucu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İsmail Y. hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.