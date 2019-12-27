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  4. 21 yıllık çalışması sona erdi, Sur’un minyatürünü tamamladı

21 yıllık çalışması sona erdi, Sur’un minyatürünü tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, 21 yıl önce tarihi Suriçi’nin minyatürünü yapmaya karar verdi.

Diyarbakır’da yaşayan ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, 21 yıl önce tarihi Suriçi’nin minyatürünü yapmaya karar verdi. İlçenin hemen her noktasını karış karış gezen Gündoğar, minyatürünü 21 yıl, 21 gün ve 21 saatte tamamladı. Çalışmasının halkın beğenisine sunan Gündoğar, vatandaşlardan tam not aldı.
Diyarbakırlı ilkokul mezunu Fesih Gündoğar, 1993 yılında Kervansaray’ın maketini yaptı. Bu çalışması dönemin belediye yönetimi tarafından beğenilen Gündoğar’a ilçenin maketini yapması için destek sunuldu. Tarihi Suriçi’nin maketini yapmak için çalışmalarına başlayan Gündoğar, ilçenin hemen her noktasını karış karış gezerek bütün yapıları kafasına kazıdı. 21 yıl, 21 gün ve 21 saat süren çalışmasını 2016’da tamamlayan Gündoğar, çalışmasını halkın beğenisine sundu. Sur minyatürünü ziyaret eden vatandaşlar, Gündoğar’ın eserine tam not verdi.

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Yaptığı çalışma ile ilgili konuşan Gündoğar, oto tamircisi olduğunu 1984’ten beri maketler yaptığını söyledi. 49 yaşındaki Gündoğar, "1990-93’te Kervansaray maketini yaptım, yarın öbür gün devamı gelir diye. 1995’te çalışmamı belediye yöneticileri gördü. Beni çağırdılar, ‘Gel burada çalış’ dediler, gittim o makete çalıştım. 1/250 ölçeğinde hepsini taştan yaptım. Tek tek dolaşarak, ölçerek bu eseri ortaya çıkardım. 108 burç var, 6 da Hamida höyüğü, camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar ve 4 bin 900 ev yapıldı. Tabi daha çocukken 4-5 yaşındayken gördüğüm evleri bile hatırlayıp yapıyordum. Tek tek dolaşıp, ölçtüm. İlkokul mezunuyum, matematiğim ve resmim iyiydi. El becerisi, hayal gücü bunlarında mevcut olması lazım. 21 sene 21 gün çalıştım. Artı etrafı 21 metre, 21 santim yükseklik, en yüksek minare 21 santim, 21 plaka 21 asır ona benzer şeyler çıkarttım" dedi.
Ailesiyle Sur maketini görmeye gelen vatandaşlardan Havva Akalp, maket çalışmasını çok güzel bulduğunu söyledi. Akalp, "Daha önce görmemiştim bundan bir ay önce geldim gördüm. Ama çok güzel olmuş. Surlarla bire bir aynı. Birde zaten anlatıldığı gibi olmuş. Eskiden her halde öyleymiş. Evler ortada kalıyormuş, surların içinde. Yapanın eline sağlık" diye konuştu.

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