21 yıllık fotoğraf sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap güldürdü: 'Şu anki halinle birbirine hiç benzemiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’daki toplu açılış töreninin ardından Fethiye ilçesinde gençler ile buluştu. 2023 yılının ilk gençlik buluşmasını Antalya’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sanatçı Cengiz Kurtoğlu tarafından sürpriz yapılmıştı. Muğla’da ise Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisi Gülşen Taşoğlu, 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafı ile sürpriz yaptı.

Gülşen Taşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nerede oldu bu" sorusuna Taşoğlu "İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı" cevabını verdi. Erdoğan, "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı salonda gülüşmelere neden oldu.

'BİLGİSAYARI HALA SAKLIYORUM'

O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Gülşen Taşaoğlu, "Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulaştırdım. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim. O bilgisayar hala duruyor ve klavyesini her şeyini saklıyorum" diye konuştu. (İHA)

