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21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan ve 21 yıldır çocuk hasreti çeken Saliha ve Nusret Çakar çifti arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan ve 21 yıldır çocuk hasreti çeken Saliha ve Nusret Çakar çifti arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Tedavilerinin ardından 45 yaşındaki çift, 21 yıl sonra mutlu haberi aldı.
Diyarbakır’da 21 yıldır çocuk hasreti çeken ve Türkiye’nin birçok kentinde tüp bebek denemeleri başarısız olan Saliha ve Nusret Çakar (45) çifti, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından muayenesi yapılan Çakar çiftinden, erkek hastada Azosperm (spermin hiç olmaması), kadın hastada ise yumurta rezervinin ciddi anlamda azaldığının tanısı konuldu. Akupunktur, aktioksan ve PRP tedavisi uygulanan Çakar çifti, 12 gün sonra gebe olduklarının haberini aldı. Birçok yerde tüp bebek denemelerinde başarısız olduğunu ve denemelere bağlı bir daha çocuklarının olmayacağının söylendiği çiftte başarılı bir tedaviyle 21 yıllık hasret sona erdirdiğini belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, 45 yaşında olmalarına rağmen gebelik elde ettiklerini dile getirdi. Doç. Dr. Çoksüer, “Sabiha ve Nusret Çakar 45 yaşında 21 yıl sonra gelen mutluluk haberi var. Bu hastamız 4 defa başarısız tüp bebek denemesinden sonra kliniğimize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdiğimizde, erkeğin sperminin hiç olmadığını kadında yumurta rezervinin ciddi anlamda azaldığını gördük. Kadında ileri derecede obezite mevcuttu, bu hastalarda embiryo oluşumunda ve tutunmada ciddi problemler oluyor. Bu hasta bize geldiğinde umutsuz bir şekilde arkadaşlarının ısrarıyla kliniğimize başvurdu. Hem erkek ham kadında ilk önce ön tedavi olarak akupunktur, aktioksan ve PRP tedavisine başladık. Yumurta rezervleri normal haline geldikten sonra, tüp bebek yapmaya karar verdik. Hastanın güveni olduktan sonra tüp bebek yapmaya karar verdi. 12 gün sonra test gününde gebelik testinin pozitif olduğunu gördük. Hasta bağırdı, klinikteki bütün çalışma arkadaşlarımız sevinç çığlıkları attı. Bizim içinde müthiş bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.
Çok mutlu olduklarını ve 21 yıllık huzursuzluğun sonra erdiğini aktaran Saliha Çakar, arkadaş tavsiyesiyle mutluluğu yakaladığını belirtti. Çakar, “21 yıldır evliyim, çocuğum olmuyordu. Birçok yeri gezdik, Hakan hocayı önerdiler. Hiç pes etmeden Hakan hocanın yanına geldik, 4 defa denedik olmadı 5’inci denememizde tuttu şuan hamileyim darısı isteyen herkesin başına” diye konuştu.
Saliha ev Nusret Çakar çifti şimdilerde ise çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi

21 yıllık hasret, arkadaş tavsiyesiyle sona erdi

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