21 yıllık hasrete neden olanların bulunmasını istiyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2,5 yaşındayken kaybolan oğulları Gürsel Selam'a 21 yıl sonra kavuşan İbrahim ve Atiye Selam çifti, olaya karışanların bulunup cezalandırılmasını istiyor. Henüz 2,5 yaşındayken evinin önünden kaybolan ve 21 yıl sonra oğullarının kendilerini bulmasıyla evlat hasretleri sona eren Selam ailesi, bir yandan yılların hasretini gidermeye çalışırken bir yandan da kayıp olan yıllarına neden olanlar hakkında hukuk mücadelesi yürütüyor. Kırıkhan ilçesindeki evlerinde hayatlarını sürdüren Selam ailesi, oğullarının kaybolmasıyla ve bugüne kadarki yaşananlarla ilgili akıllarında kalan soru işaretlerinin cevaplanması için yetkililerden yardım bekliyor. Baba İbrahim Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıllık süreçte Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ile beraber birçok çalışma ve arama yaptıklarını vurguladı. Çeşitli televizyon programlarına da katıldığını kaydeden Selam, "18 Temmuz 2018 tarihinde çok şükür oğlum Gürsel bizi buldu. Ancak aklımızdaki soruların cevaplanmasını istiyoruz. Benim oğlum 28 aylıktı ve evimden kaçırıldı. Birileri tarafından bakıcı aileye götürüldü." diye konuştu.

Selam, bakıcı ailenin, tanımadıkları, sadece fitre, zekat verdikleri bir kadının çocuğu getirdiğini aktardığını ifade ederek, oğlunun nüfus cüzdanın da 5 yaşında çıkartıldığını öğrendiklerini söyledi. Aileye çocuk verilirken "Annesi ve babası İzmir'de selde boğuldu" denildiğini aktaran Selam, şöyle devam etti: "Annesi babası selde boğuldu öldü diyorsunuz ama neden ölüm kağıdı falan sormadınız? Neden benim oğlumun nüfus kağıdını 5 yaşına gelince çıkardınız? Madem benim oğlumun anne ve babası İzmir'de selde boğuldu öldü, bunun amcası, dayısı, teyzesi, dedesi, ninesi yok mu? Neden bunlar araştırılmadı. Benim çocuğum ücra bir köşeden kaçırılmadı, İskenderun'dan kaçırıldı. Ben o tarihte yerel basında haber olarak yer aldım. Trafik polislerine varıncaya kadar çocuğumun resimleri dağıtıldı. Neden bunu gizli tutunuz?" Selam, oğlu Gürsel olmadan geçen 21 yılın acılarla dolu olduğunu belirterek, sorumluların bulunması ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Olayın aydınlatılması için sürdürdükleri hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Selam, bu olayda her kim suçluysa tek tek çıkartılıp cezalandırılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Anne Atiye Selam da evladından ayrı yaşadığı 21 yılın tarif edilemez bir acı olduğunu anlattı. Çocuğunun kaybolmadığını, kaçırıldığını ve bunun da hukuki süreçle ortaya çıkacağını belirten anne Selam, "Bu acıyı yaşatanlar cezalarını çeksin. Ben bir anne olarak suçluların bulunmasını istiyorum. Artık bizim çocuklarımıza dokunmasınlar. Sokakta oynayan, parkta oynayan çocuklara dokunmasınlar, çocukluk haklarını ellerinden almasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyorum. Kayıp çocuklarla ilgili bir yasa çıkartılarak, suçluların en ağır cezalar almalarını istiyorum." ifadelerini kullandı. - "Ben de artık suçluların bulunmasını istiyorum" Oğul Gürsel Selam da 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini ve bir bocalama dönemi yaşadığını söyledi. Bu durumun eğitim-öğretim hayatını ve tüm yaşantısını etkilediğini vurgulayan Gürsel, "Bir şekilde bu olayı geride bırakıp önüme bakmaya çalıştım. Okulumu bitirdim ve meslek sahibi oldum. O dönemler aklıma geldikçe bazen pişmanlığını yaşıyorum ama yapabileceğin bir şey olmuyor çünkü daha 15 yaşında bir çocuğum." şeklinde konuştu.

Gürsel Selam, kendisine anlatılan hikayede 2 ablası olduğunun söylendiğini belirterek, bunları bulmak için yola çıktığını ve sürecin sonunda ailesine ulaştığını aktardı. Şu an hayatının adeta güncellendiğini ifade eden Gürsel Selam, şunları anlattı: "Ben de artık suçluların bulunmasını istiyorum. Artık ülkemizde bu tür olaylar yaşanmasın istiyorum. Çünkü kendim yaşadığım için biliyorum o psikolojiyi, çok kötü, inanılmaz derecede kötü. Hayatının merkezinde, beyninizin sadece ona odaklandığını düşünün ve kendinize sorduğunuz tek bir soru; ben kimim, nereden geldim, ben neyim. Bu soruların cevabını 15-16 yaşında küçücük yüreğinizde taşıyorsunuz ve bununla büyüyorsunuz. Hayat sizi erken yaşta büyütüyor, hayata karşı çok büyük duvarlar oluşturuyorsunuz, bunu hiçbir çocuk yaşamasın, ailesi artık bu acıları çekmesin. Benim yüreğimi kim böyle ikiye böldüyse, kim beni ve ailemi parçalayıp bu hale getirdiyse ben artık buna nokta koymak istiyorum. Artık bulunsun gereği yapılsın, bunu devletimden rica minnet ile istiyorum."