"21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri" sempozyumu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Konak, "21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri" sempozyumunda 7 ülkeden katılan 76 akademisyen tarafından 59 bildiri sunulduğunu açıkladı.

Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren sempozyumun sona erdiğini ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"Sempozyuma Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Tataristan ve Litvanya'dan 13 kişi olmak üzere, 76 akademisyen katıldı. Türk sanatçı ve akademisyenlerle toplam 59 bildiri sunuldu. Oldukça verimli geçen bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Konak, sempozyumda geleneksel sanatlar üzerine değerlendirme yapıldığını anlattı.

Konak, "Hat, resim, restorasyon, minyatür, ebru, çini ve diğer Türk sanatlarıyla ilişkilendirebileceğimiz alanlarda problemler ve neler yapılabileceği konuşuldu. Hocalarımız fikirlerini söyledi. Türk sanatlarını yoğun şekilde bu sempozyumda ele aldık." diye konuştu.

Konak, Türk sanatlarıyla ilgili gelecek yıl mayıs ayında Erzurum'da bir sempozyum daha yapılmasına da karar verildiğini kaydetti.

