"21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri" sempozyumu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Konak, "21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri" sempozyumunda 7 ülkeden katılan 76 akademisyen tarafından 59 bildiri sunulduğunu açıkladı.
Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren sempozyumun sona erdiğini ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.
"Sempozyuma Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Tataristan ve Litvanya'dan 13 kişi olmak üzere, 76 akademisyen katıldı. Türk sanatçı ve akademisyenlerle toplam 59 bildiri sunuldu. Oldukça verimli geçen bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Konak, sempozyumda geleneksel sanatlar üzerine değerlendirme yapıldığını anlattı.
Konak, "Hat, resim, restorasyon, minyatür, ebru, çini ve diğer Türk sanatlarıyla ilişkilendirebileceğimiz alanlarda problemler ve neler yapılabileceği konuşuldu. Hocalarımız fikirlerini söyledi. Türk sanatlarını yoğun şekilde bu sempozyumda ele aldık." diye konuştu.
Konak, Türk sanatlarıyla ilgili gelecek yıl mayıs ayında Erzurum'da bir sempozyum daha yapılmasına da karar verildiğini kaydetti.
Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti
Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum