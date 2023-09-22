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210 milyon liralık vurgun yaptılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti

22.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardı. Polis ekipleri, 9 şüpheliye yönelik yaptıkları operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı. İşte büyük vurgunun detayları...

210 milyon liralık vurgun yaptılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da bazı kişilerin banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda para girişi olduğunu fark eden banka yetkilileri durumu emniyetle paylaştı. Bankanın ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışında bulunan kişi ve şirket mail adreslerini ele geçirerek yapılacak olan ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirip para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler bu sabah 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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