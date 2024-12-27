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213 nerenin kodu? +213 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.12.2024 18:44
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Uluslararası iletişime telefon üzerinden geçebilmek için bazı telefon kodları kullanılmaktadır. Bu telefon kodları her ülke için ayrı olarak düzenlenmiştir. Dünyada bulunan tüm ülkelere ait birer telefon kodu vardır. 213 de bu telefon kodlarından biri olarak bilinmektedir. Bu telefon veya alan kodları sayesinde kişiler farklı bölgelere giden yakınları ile daha kolay bir biçimde iletişim kurabilmekte ve haberdar olabilmektedir. Peki, 213 nerenin kodu, +213 hangi ülkenin telefon kodu?

213 nerenin kodu? +213 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüzde birçok farklı telefon kodu ile başlayan telefon numarası vardır. Bu telefon numaralarının başında kullanılan kodlar, hangi ülkeden ya da şehirden arama yapıldığını kişilere belirtmektedir. İnsanlar bu telefon kodları sayesinde çağrının ya da mesajın nereden geldiğini kolayca öğrenebilmektedir. Her ülkede farklı telefon kodu kullanılmaktadır. Bu telefon kodlarından biri 213 ile başlayandır.

213 nerenin kodu?

Belirlenmiş olan telefon kodları, ülkelerin resmî telefon kodu olduğundan sayıların değişmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bir insan bir başka ülkedeki birini aramaya niyetlendiğinde o ülkenin telefon kodu ile başlayan bir telefon numarası çevirir. Kod yazılmadan yalnızca telefon numarası tuşlandığında bağlantı gerçekleşmez. Çeşitli ülke kodlarından biri 213 ile başlayan kodlardır. Bu kod, Cezayir ülkesinin telefon kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başında bu sayıların yer aldığı herhangi bir arama, aramanın Cezayir tarafından yapıldığını göstermektedir.

+213 hangi ülkenin telefon kodu?

+213 telefon kodu, Cezayir ülkesini temsil eden bir telefon kodudur. Ülkenin resmî telefon kodu 213 olarak belirlenmiştir. Bu ülkeden gelen aramalar başında +213 sayıları görünerek yapılmaktadır. Ayrıca kişiler bu ülkede yaşayan biriyle iletişim kurmak istediğinde o kişinin numarasını tuşlamadan evvel bu telefon kodunu çevirmesi gerekmektedir. Hem Afrika kıtasının hem de Akdeniz bölgesinin en büyük ülkesi olma özelliğine sahip olan bu ülkenin resmî olarak ismi ise Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Fas ile Tunus arasında konumlanan bu ülkeye arama yaparken 213 telefon kodunun kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Cezayir Ülke telefon
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