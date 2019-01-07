215 Japon yolcunun Tahran'dan İstanbul'a kaçış hikayesi film oluyor

Japonya hakkında yazdığı kitaplarla tanınan filmin yapımcısı Erdal Güven, filmin sadece bir kaçış hikayesi olmadığını vurgulayarak, "Yuvaya Dönüş filmi sadece 215 Japon yolculunun kurtarılmasını değil; aynı zamanda bir Japon kızın 30 yıl sonra öğrendiği Türk babasının izini sürme hikâyesini de barındırıyor. Çünkü İstanbul'a inen o uçak sadece piste değil, aynı zamanda büyük bir aşkın ortasına da inmişti. Aynı zamanda senaryo hazırlanırken Türk Dışişleri ve Japonya Hükümetinin de hassasiyetleri göz önünde bulunduruldu" diye konuştu. Çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da gerçekleşecek olan ve müziklerini Kıraç'ın yapacağı film, ilk olarak 30 Nisan 2019'da Tokyo'da, ardından Türkiye'de gösterime girecek.

"YUVAYA DÖNÜŞ İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİM BİR İŞTİ"

Filmde taksi şoförü Mesut karekterini canlandıran başrol oyuncularından Furkan Palalı, parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğu bir film olduğunu söyledi. Filmin gerçek bir olaydan esinlendiğini hatırlatan Palalı, "2019 Japonya'da Türk yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler içinde çok önemli bir film. Bence bu yapım, hem ilişkiler hem de tarihi yeniden hatırlatmak adına çok farklı duygular hissettirecek. Çekimlerimiz Kapadokya'da devam ediyor. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Yuvaya Dönüş; aşk, dram, aksiyon yer yer de komedinin iç içe geçtiği bir senaryoya sahip. Zaten film tamamen gerçek bir hikâyeden alıntı. İçinde duygu dolu anlar yaşatan bir baba-kız hikâyesiyle birlikte aşk var. Benim için çok albenisi olan bir film haline geldi diyebilirim. Geçtiğimiz süreçte film projeleri geldi; ama Yuvaya Dönüş tam anlamıyla 'budur' dediğim ve içinde olmak istediğim bir işti" dedi. Filmin yapımcısı Erdal Güven ise, Mesut karakteri için Japonya'daki sinema endüstrisinin önde gelen isimleriyle görüştüklerini söyleyerek şunları kaydetti, "Furkan Palalı'nın Japon halkının seveceği çok aydınlık bir yüzü var. Yıllarca Japonya'da yaşadığım ve Japonlar üzerine kitaplar yazan biri olarak onların ne tür bir görünümde oyuncuyu sevebileceklerini tahmin edebiliyordum. Zaten Japonya'daki sinema sektöründeki arkadaşlarımız da kesinlikle 'Furkan Palalı' dediler."