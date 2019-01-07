215 Japon yolcunun Tahran'dan İstanbul'a kaçış hikayesi film oluyor (2)

1985 yılında İran'ın başkenti Tahran'dan kurtarılarak Türkiye'ye getirilen 215 Japon yolcunun hikayesi film oluyor. Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in 'Tahran'dan Kaçış' kitabından uyarlanan 'Yuvaya Dönüş' filmi Nisan ayında vizyona girecek. Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in 'Tahran'dan Kaçış' kitabından senaryoya uyarlanan 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filminin çekimleri Kapadokya'da başladı. İran - Irak savaşı sırasında Tahran'ın bombalanmanması nedeniyle ülkeden ayrılamayan 215 Japon yolcunun Türkiye'ye getiriliş öyküsünün anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturuyor. Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı filmin başrollerini ise Furkan Palalı, Burhan Öcal ve Megumi Masaki paylaşıyor. "İSTANBUL'A İNEN UÇAK SADECE PİSTE DEĞİL, BİR AŞKIN ORTASINA DA İNMİŞTİ" Japonya hakkında yazdığı kitaplarla tanınan filmin yapımcısı Erdal Güven, filmin sadece bir kaçış hikayesi olmadığını vurgulayarak, "Yuvaya Dönüş filmi sadece 215 Japon yolculunun kurtarılmasını değil; aynı zamanda bir Japon kızın 30 yıl sonra öğrendiği Türk babasının izini sürme hikâyesini de barındırıyor. Çünkü İstanbul'a inen o uçak sadece piste değil, aynı zamanda büyük bir aşkın ortasına da inmişti. Aynı zamanda senaryo hazırlanırken Türk Dışişleri ve Japonya Hükümetinin de hassasiyetleri göz önünde bulunduruldu" diye konuştu. Çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da gerçekleşecek olan ve müziklerini Kıraç'ın yapacağı film, ilk olarak 30 Nisan 2019'da Tokyo'da, ardından Türkiye'de gösterime girecek. "YUVAYA DÖNÜŞ İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİM BİR İŞTİ" Filmde taksi şoförü Mesut karekterini canlandıran başrol oyuncularından Furkan Palalı, parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğu bir film olduğunu söyledi. Filmin gerçek bir olaydan esinlendiğini hatırlatan Palalı, "2019 Japonya'da Türk yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler içinde çok önemli bir film. Bence bu yapım, hem ilişkiler hem de tarihi yeniden hatırlatmak adına çok farklı duygular hissettirecek. Çekimlerimiz Kapadokya'da devam ediyor. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Yuvaya Dönüş; aşk, dram, aksiyon yer yer de komedinin iç içe geçtiği bir senaryoya sahip. Zaten film tamamen gerçek bir hikâyeden alıntı. İçinde duygu dolu anlar yaşatan bir baba-kız hikâyesiyle birlikte aşk var. Benim için çok albenisi olan bir film haline geldi diyebilirim. Geçtiğimiz süreçte film projeleri geldi; ama Yuvaya Dönüş tam anlamıyla 'budur' dediğim ve içinde olmak istediğim bir işti" dedi. Filmin yapımcısı Erdal Güven ise, Mesut karakteri için Japonya'daki sinema endüstrisinin önde gelen isimleriyle görüştüklerini söyleyerek şunları kaydetti, "Furkan Palalı'nın Japon halkının seveceği çok aydınlık bir yüzü var. Yıllarca Japonya'da yaşadığım ve Japonlar üzerine kitaplar yazan biri olarak onların ne tür bir görünümde oyuncuyu sevebileceklerini tahmin edebiliyordum. Zaten Japonya'daki sinema sektöründeki arkadaşlarımız da kesinlikle 'Furkan Palalı' dediler." FİLMİN KONUSU Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı.Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar vermişti.

