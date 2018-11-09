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216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki ruhsatsız kasaba operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirdi.

216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki ruhsatsız kasaba operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Suriye uyruklu Z.A.'nın işlettiği kaçak kasabı mühürleyen ekipler, sağlıksız ve kötü koşullarda işlenen etleri imha etti.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halkın sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi. İlçe sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Buca İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileriyle Göksu Mahallesi'nde Suriye uyrukluların faaliyet gösterdiği kaçak kasaba operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda kötü koşullarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 31 kilo tavuk eti, 50 kilo tavuk kıyması, 94 kilo hindi eti ve 41 kilo çekilmiş yağ olmak üzere toplam 216 kilo kaçak et ele geçirdi. Suriye uyruklu Z.A. tarafından ruhsatsız olarak işletilen imalathaneyi inceleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturulmasının yanında kötü görüntülerle de karşılaştı. Hijyenden uzak işletmede yerlere torbalar içinde bozuk etlerin atıldığı görüldü. Halk sağlığıyla oynayıp, sağlıksız ortamda işlenerek, saklanan ürünlere el koyan ekipler, ruhsatsız işletilen kasabı mühürledi. Kilolarca sağlıksız gıda maddesini toplayıp, halka ulaştırılmasını engelleyen zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 216 kilo eti Büyükşehir Belediyesi'nin çöp transfer istasyonunda imha etti.

FOTOĞRAFLI

216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi216 kilo kaçak et imha edildi, kasap mühürlendi

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