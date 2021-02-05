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  4. 21’i hakkında yakalama emri bulunan 41 kişi yakalandı

21’i hakkında yakalama emri bulunan 41 kişi yakalandı

05.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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21’i hakkında yakalama emri bulunan 41 kişi yakalandı

Antalya’da polisin aranan şahıslara yaptığı operasyonda 41 kişi yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, cinsel saldırı, silahla tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve uyuşturucu madde suçlarından yakalama emri bulunanlara yönelik operasyon yapıldı.47 ekip ve 109 personelin katımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hapis cezaları ile aranan 21, ifade almaya yönelik aranan 20 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya’da polisin aranan şahıslara yaptığı operasyonda 41 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, cinsel saldırı, silahla tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve uyuşturucu madde suçlarından yakalama emri bulunanlara yönelik operasyon yapıldı.
47 ekip ve 109 personelin katımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hapis cezaları ile aranan 21, ifade almaya yönelik aranan 20 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

21’i hakkında yakalama emri bulunan 41 kişi yakalandı

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