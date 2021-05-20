22-23 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri...

Kademeli normalleşmeye geçilen bu süreçte vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini merak edip araştırmaya başladı. Peki tam kapanma sonrası 22-23 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

22-23 MAYIS HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ...

17 Mayıs itibariyle başlayan kademeli normalleşme döneminde hafta içerisinde bulunan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) 21.00 ve 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kuruyemişçi, manav, kasap ve tatlıcılara gidip gelmesi mümkün olabilecek.