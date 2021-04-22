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22-23 Nisan Perşembe iş var mı? 22-23 Nisan Perşembe memurlar işe gidecek mi?

22.04.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan iş var mı? sorusu 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Artan koronavirüs vakaları nedeni ile uygulanacak olan 23 Nisan sokağa çıkma yasağının 22 Nisan'ı kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan'da memurlar işe gidecek mi? 22 Nisan'da işe gidilecek mi? İşte, ayrıntılar...

22-23 Nisan Perşembe iş var mı? 22-23 Nisan Perşembe memurlar işe gidecek mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine 23 Nisan sokağa çıkma yasağı konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda koronavirüs tedbirleri nedeni ile resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birleşti. Yapılan açıklamanın ardından 22 Nisan'da işe gidilip gidilmeyeceği çalışanlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 22-23 Nisan'da işe gidilecek mi? Memurlar yarın işe gidiyor mu? İşte, detaylar...

22-23 NİSAN'DA İŞE GİDİLECEK Mİ?

22 Nisan Perşemebe günü iş yerleri ve kamu kuruluşları açık olup normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. 23 Nisan Cuma günü ise resmi tatil dolayısıyla iş yerleri kapalı olacak.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak”

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.


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