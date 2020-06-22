22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 22 – 28 Haziran haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Mars bu hafta koç burcunda ilerleyecek! Mars’ın koç burcunda olması koç burcunda özgüven ve enerji dolu günler geçirmesine neden olacak. Her konuda adım atmaya hazır, özgüveni tam ve yüksek cesaretle bu hafta başarmayacağımız iş yok!

Bu dönemde istediğiniz adımları atıp rahatlıkla sonuç varabilirsiniz. Fazla enerjimizi çok kullanmadan biraz da dikkatli olarak adımlar atın. Sonradan pişman olacağınız kararlar verebilirsiniz. Boğa Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Boğa burçlarını bu hafta iç dünyasına dönüp kendi iç hesaplaşmalarını yapacakları bir hafta bekliyor. Boğa burçları bu hafta kavgalı oldukları kişilerle tekrar karşılaşabilir, ayrıca iş ortamlarında gerilimli dakikalar yaşayabilir.

Bu hafta yaşayacağınız sıkıntılardan dolayı suçu başkasına atmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde davranmak yerine olaylara yoğunlaşarak çözmeyi seçmelisiniz.

Eğer çözme yöntemini seçerseniz uzun zamandır hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri de yapacaksınız.

İkizler Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Arkadaşlarınızın arasında çok seviliyorsunuz ve sosyal çevrenin çok fazla kalabalık. Gelecek kaygılarınız yüzünden yeni planlar yapabilirisiniz ve bu planlar sayesinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kariyer anlamında dolu dolu bir hafta sizi bekliyor. 28 Haziran’da Koç burcuna geçen Mars sizin iş ortamında biraz gergin olmanızı sağlayabilir. Ama kariyer hayatınızla ilgili endişe duymayın. Tüm bu sorunlar hızlıca geçip gidecek, şans sizden yana olacak. Yengeç Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları İstediklerinizi daha net ve özgün bir şekilde ifade edebileceğiniz ve üstlerinize kendinizi daha doğru anlatabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Mars’ın koç burcuna geçişi sayesinde kariyer hayatınız renklenecek. Bu dönemde çok dikkatli olmalı ast ve üst ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Duygusal anlamda beklentileriniz cevap bulacak ve kendinize güvenebileceğiniz, beklentilerinize olumlu cevap alabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Aslan Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Aslanlar bu haftaya çok güçlü girecek. Radikal kararlar alacak, eğitim ve inançla ilgili yurt dışına yönelik adımlar atacaksınız. İnandığınız şeyler uğruna savaşmaya müsait olacaksınız ve kazanacaksınız. Akademik alanda yurt dışını düşünenlerin hayalleri gerçekleşecek. Zihinsel anlamda karmaşık bir hafta geçireceksiniz, bilinçaltınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Bu zamanı kendi hatalarınızla ve zayıf yönlerinizle yüzleşerek kendinizi daha da güçlü bir hale geçirerek atlatabilirsiniz.

Psikoloji gibi kişisel gelişim alanlarına yönelerek kendinizi geliştirmek için çalışmalara yönelebilirsiniz. Başka bir ülkede yaşamak için planlar yapabilirsiniz.

Başak Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Ortaklıkla gelen miras, vergi ve sigorta gibi konular bu hafta sizi meşgul edecek. Ev almak, yüksek miktarda kredi çekmek, yeni yatırımlar yapmak gibi düşünceleriniz varsa gerçekleştirmek için hazırlıklar yapacağınız bir hafta olacak. Travmalarla yüzleşip cinsellikle ilgili konularda değişiklikler yapabilir ve daha da cesur davranabilirsiniz. Birçok kişiyle görüşmek istemiyor olabilirisiniz fakat yen kişilerle tanışmaya hazır olun.. Bu kişiler hayatınızı değiştirecek. Terazi Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Bu hafta partnerinizle bir yarış halinde olabilirisiniz. Uzun süreli ilişkisi olanlar bu ortaklığa daha yakınlar. Bu hafta bazı tartışmalara katılabilir ve karşımızdaki kişilerin çok sinirli olduğunu düşünerek öfkeyle tepki verebilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın, karşınızdaki kişiler aslında sinirli olmayacaklar. Bu haftaki yüksek enerjinizi tartışmak yerine partnerinizle ortak bir şeyler yaparak harcayabilirsiniz. Akrep Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Günlük işleriniz ve iş hayatınız oldukça yoğun geçecek. Bazı ihtiyaçlarınızdan dolayı her zamankinden daha fazla çalışmanız gerekebilir. Yoğunluğunuzdan dolayı günlük hayatınızda bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yaz mevsiminin başlamasıyla yeni ilişkiler için müsait bir dönemdesiniz ve bu hafta hayatınızda yer alacak bir kişi ile tanışabilirsiniz. Bu hafta kariyer odaklı geçireceğiniz bir hafta olacak. Ne kadar çok işinize özen gösterirseniz o kadar çok getirisi olacaktır.

Yay Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları İş ilişkilerinizden edindiğiniz dostlarınız, sosyal hayatınız, aşk ilişkileriniz gibi konular bu hafta öne çıkacak ve kafanızı karıştıracak. Aşk hayatınız ve sosyal hayatınız bu hafta renklenecek ve eğlenceli bir hale gelecek. Parasal konularda cesur adımlar atarak miras, vergi, sigorta gibi konularla iç içe olabilirisin. Yüklü miktarda borç vermemeni ve almamanı öneririz. Partnerinizin parasal konuda hayatı değişecek. Birlikte sağlam yatırımlar yapabilirsiniz. Bu hafta iş hayatınızda çok olumlu gelişmeler olacak. Oğlak Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları Aile içi tartışmalar ve huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ev ile ilgili konular bu hafta biraz huzurunuzu kaçırabilir. Ailecek aniden taşınma kararı alabilirsiniz ya da ailenizin yeni bir ev alması gündeme gelebilir. Eğer bekarsanız ayrı eve de çıkabilirsiniz. Aile bireyleriyle otorite figüleriyle çatışmalar söz konusu. İş yerinizde tartışmalara dahil olmayın, eğer tartışacağınız bir durum olursa konu sizin işten çıkmanıza kadar ilerleyebilir. Kova Burcu 22 – 28 Haziran Haftası Haftalık Burç Yorumları