22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları

23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş süresince isteklerinizi elde etmek amaçlı bağlantılar kurarız. Bunlar cinsel, finansal veya farklı tarzda olabilir. Çıkar ilişkisine de dayanabilir. Bu gayet doğal sayılmalıdır. Çünkü arzularımız bir hayli güçlüdür. Büyümek, ilerlemek için çıkarlarımızı göz önüne alarak, şartlara göre strateji belirleyerek ilerlemek gerekiyor. Güneş-Akrep burcu seyrinde her şeyin altı didiklenir, sorgulanır. Çünkü hayat ya siyahtır ya beyazdır. Ortası yoktur.

Sevgili Boğalar, 24 Ekim saat 19:45 burcunuzda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum hem kişisel değer yargılarınızı hem de ilişkilerinizdeki olumlu-olumsuz yönlerin gözden geçirilmesi anlamı taşıyor. Bir test dönemi. Bu Dolunayla sınırlı kalmayıp, Aralık ayına kadar sizleri etkiliyor. Tercihleriniz, değeriniz, varlığınız, maddi-manevi güvenceniz sizin için önemli. Bu pencereden bakıyorsunuz. Tabii ki unuttuğunuz bir şey var. Peki ilişkide, iş ortaklığında ve başkalarıyla her türlü bağlantınızda siz nasıl birisiniz? Hani hep kendinizden yana düşünürken, diğerleri sizin için ne düşünecek. Bu da önemli. Venüs geri hareketi tam da bu noktada, Dolunayla örtüşünce eski sorunlar, anlaşmazlıklar, birinin diğeri üzerindeki etkisi, baskısı, değer yargıları çarpışıyor. Beraberlik güçlü ise, zaten sorun yok. Ancak değilse, pamuk ipliğine bağlıysa, maddi-manevi çıkarlar üzerine kuruluysa, sadece inatla sürdürülen bir ilişki ise, tabii ki zorluk yaratır. Burada önemli olan Aralık ayına kadar evlilik, boşanma, yasal haklar, iş ortaklığı gibi konuların yeniden ele alınmasıdır. Bu olumsuz değildir aslında. Sadece direttiğimiz, kendimize göre baktığımız her şey, bize geri yansıma yapar. Birileri de size böyle bakar. Şartları iyi anlamak gerekiyor. Bu Dolunayda yeni bir karar vermek, uygulamak doğru değil. Kendinize, ilişkinize tarafsız, inatlaşmadan bakabilmek önemli. Belki de bitmesi gerekiyor veya toparlanması lazım. Bunun el birliği, gönül birliğiyle gerçekçi analizi şarttır. Aralık sonrası netlik kazanır. İşe yaramayanlar gider, hakikaten verimli olanlar kalır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Çok fazla açılmadan, zihnimizi doğru anlamdaki işlere yönlendirmek gereklidir. Hem finansal hem de ilişki anlamındaki paylaşımların üzerinde mutlaka düşünülmesi, abartıya kaçılmadan gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekir. Bazen öyle iş ortaklıkları kurulur ki, her iki taraf da kendi bildiğince hareket eder, payına düşeni gözetir. Ancak bu sağlıklı bir ilişki olmaz. Bazen de yaşanan problemler sonucu ortaklıkta kriz dönemi yaşanır. Bu kriz nedeniyle taraflar birbirlerine karşı pek hoş düşünmezler. Kimi zaman da, yaşanan kriz bizi büyütücü ve geliştiricidir. Kişi bu kriz sayesinde kendini keşfeder. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında çalışma evinizde ilerlemesini sürdürecek Güneş-Akrep burcu seyri, liderlik yönünüzü besler. Hırslı çalışırsınız. Her şeyi derinlemesine gözden geçirirsiniz. Sezgileriniz güçlenir. Çıkarlarınızı kollamayı bilirsiniz. Yalnız şunu belirteyim. Bu tarihler arasında hangi alanda ve hangi hedef üzerinde ilerlemek istiyorsanız enerinizi oraya yönlendirin. O zaman daha sağlıklı, verimli, üretken ve başarılı olursunuz. Gerekli olanlarla olmayanları hayatınızda belirleme zamanıdır.

Sevgili Boğalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs iş yerinde veya günlük hayatta insanlarla aramızda bir uyuşmazlık yaratabilir. Ortak çalışmalarda veya ekip içinde sorunlar çıkabilir. Bunlar geçmişe ait olacağı gibi bu tarih arasında da yaşanabilir. İş yerinde biriyle tanışmanız veya bazı kişilerle bir iş için bir araya gelmeniz durumunda, lütfen iyi düşününüz. Çünkü bugünlerde olan her şey, geri hareket sonrası tekrar gündeme gelecek. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. Bir sorun, bir gelişme yaşanırsa, bunun geri hareket sonrası telafisi olduğunu düşünün.

Sevgili İkizler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, iki ayrı burçta gerileyen Venüsle örtüşüyor. Bizim kendimize olan güven duygumuzu, gücümüzü, hayata bakış açımızı, hislerimizi, bizi nelerin ayakta tuttuğunu, fiziksel ve ruhsal anlamda test ediyor. Bir içe yöneliş hali bu. İnsanın arzuları ve değer verdiği her şeyle alakalı yüzleşmesi. Fakat bu yüzleşmede zayıf yanları da ortaya çıkıyor. Ne kadar güvendeyim, ne kadar sağlıklıyım, başarılı mıyım, neye sahibim, nelere ihtiyacım var diye düşünüyor. Ve bunlara verdiği samimi cevap önemli. Çünkü sağlığımız risk altında ise, tedavi olmamız gerekiyor. Çalışmıyorsak, bir nedenle geri çekilmişsek, şimdi neler yapmalıyız bunları tespit etmek şart gözüküyor. Sürekli maddi-manevi güvence peşinde koşmuşsak, başkalarının hayatımızdaki yerini anlamak gerekiyor. Çünkü hiçbir şey artı ve eksileriyle ele alınmadan anlaşılmaz. Bu Dolunay iş, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvence, haklarımız ve tabii ki zorunda olduğumuz durumların yeniden ele alınmasını sağlıyor. Bu Aralık ayına kadar devam edecek bir temizlik, düzenleme, yeniden işler hale getirme, gereksizlerin ayıklanması, projeler üzerinde çalışılması yönünde önem taşıyor. Kendimizi bileceğiz ancak başkalarının hayatımızdaki yerini de es geçmeyeceğiz. Sağlığımıza önem vereceğiz, yarım kalan işleri bitireceğiz. İyileştirici, olumlu yönde dönüştürücü, vicdani ve hukuki anlamda belirleyici, güç kazandırıcı olanı önemseyeceğiz. Problemin üstünü kapatmayacağız. Bilakis temizlemek için gayret edeceğiz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Çiftlerin birbirine karşı abartılı şekilde konuşması, kendi bildiklerini dayatmaya çalışması sonucunda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Özgürce konuşan taraf, diğerinin ilişkideki rolünü umursamayabilir. Olgun davranmayan partner veya iş ortağına karşı anlayış göstermeniz zorlaşır. Oysaki bu süreçte, öncelikle birbirinizi dinlemeniz, anlamanız çok önemlidir. Farklı düşünüyor olsanız bile, ortak bir nokta üzerinde buluşabilirsiniz. Hiç kimse, aynı düşünmek zorunda değildir. Fakat ilişki bir yaşam ortaklığı olduğuna göre, kavga-eleştiri-abartı-baskı gibi olguların da sizlere bir faydası yoktur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalısınız. Ne de olsa bilgi korkuyu yenecektir. Karşımıza çıkan teklifleri artı ve eksi yönlerden değerlendirmekte fayda vardır. Bu geçiş, çalışma hayatımızla ilgili konularda strese yol açabilir. Normal zamanlarda zaten yoğun bir iş gündeminiz varsa, şimdi iki misli artabilir. Bir yandan rutin işleriniz, diğer taraftan üzerinize yüklenen işler derken, hakikaten yorgunluk bir hayli artabilir. Sorunlarla uğraşmanız, tabii ki sağlığınızı da ihmal etmemeniz, beslenmenize dikkat etmeniz, şikayetleriniz varsa mutlaka üzerinde durmanız gerekir. Bir yandan akıllıca ilerlemeye çalışacaksınız. Yaşamınızı tehdit edebilecek büyük sorunlar oluşturmayan bu dönem, geçici ancak bir hayli yorucudur. Sözgelimi psikolojik sorunlar, sizi hassaslaştıran problemler, çözmeye uğraştığınız halde yorucu olan meseleler, bu süreçte gerginliğe neden olabilir Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yengeçler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek Venüs süresince, ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Yenilikleri uygulamak yerine, üzerinde analiz yapmak, sonrasında doğru girişimlerin işaretçisi olur. Sözgelimi evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi. Bunları incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Ayrıca dış dünya ile olan temaslarımızda biz neyi hedefliyor ve neye inanıyorsak ona göre kararlar vermek isteyeceğiz. Birilerine göre değil kendimize göre hayatı ele alacak ve ifade edeceğiz. Her konuda mutlaka bir söz edecek, başkalarıyla bu bilgileri paylaşacak fakat birileri yanlış bulduğunda içerleyeceğiz. Bilgimiz yetersizse, tecrübemiz kafi değilse, bir de kendimize güvenimiz çok ileri derecede ise öğrenmeye çalışmalı, ben biliyorum dememeli, eksiklerimizin de farkında olmalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek olan Güneş genel olarak, yakın çevrenizle olan ilişkinizi düzenlemek, bencil davranmamak, paylaşımda bulunmak ve fırsatlardan yararlanmaktır. Bu dönemde güçlü görünmek ve kendinizi kanıtlamak istersiniz. Emin olmadığınız bir şeyden daha fazla şüphelenirsiniz. Ancak kontrolünüz gayet yerinde olacaktır. Sizi yanıltabilecek veya yolunuzdan çevirebilecek bir güç yok. Yolculuklar önemli hale gelecek, iletişimde dikkatlisiniz. Sahip olduğunuz her şeyin kıymetini bileceksiniz.

Sevgili Başaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Yeni bir yere yerleştiysek uyum süreci biraz zaman alabilir. Uzun süredir yaşadığımız bir yerden ayrılmayı düşünüyorsak, bunun maddi açıdan analizi iyi yapılmalıdır. Şu anda belirsizlikler gayet doğaldır. Aralık ayına kadar neyin neden yapmak istediğimizi, gerekçeleri, zorunlulukları, özel veya iş anlamında ele almalıyız. Hani adım atmışsak bile, bir şans tanımalıyız. Çünkü her şey değişebilir. Hoşumuza gitmeyen bir şey, daha sonra mutlu edebilir. Yasal bir dava, evlilik yoluyla yer değiştirme, tayin, terfi gibi konulara ait evrak ve belgeler eksik olabilir. Bunların halledilmesi gerekebilir. Ayrıca yakınlarımızla ilişkimiz, çevremizle bağımız sorgulanıyor. Bir yerde mecburen yaşıyor olabiliriz veya mevcut işimiz bizi tatmin etmiyorsa yeni bir arayış içinde olabiliriz. Bizim şu anda vereceğimiz yeni bir karar yanlış olabilir. Bir şeyleri yenilemek istiyorsak, önce sorun çıkartan meseleleri, eskiye ati konuları halletmek lazım. Biz geçmişe takılırsak yeniye nasıl yer açacağız. Kendi doğrularımızı dayatırken, inatla savunurken, başkalarıyla sağlıklı bir ilişki nasıl kuracağız. Bize dayatılan bir fikri sorgusuz sualsiz kabul eden biriysek, hakkımızı nasıl koruyacağız. Bunlar önemli. Bir sorun var ve biz bundan kaçıyorsak, nereye kadar gidebileceğiz. İnandığımız bir davaya sahip çıkmazsak, kimlerin oyuncağı olacağız. İşte bu dengesizlikleri düzene kavuşturmak gerekiyor. O zaman huzura ulaşabiliriz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa orada yerleşmeyi mi? Şartlarınızı gözden geçiriniz. Proje, tasarım, elle yapılan tüm çalışmalar bu dönemde ofis veya ev içinde yoğun olacaktır. Ailede, doğru iletişimin, dürüst ve mantıklı konuşmaların önemi büyük. Bir karar alınacaksa, mutlaka iyi etüt yapılmalıdır. Bu geçiş Zihnimizin fazlasıyla çalışmasına neden olur. Mükemmeli isteyen biz, daha fazla derinlikli düşünmeye, her durumu duyarlı bir şekilde incelemeye, çok fazla okumaya, çok fazla öğrenmeye çalışırız. Ancak bunun sınırını bilmezsek, dağılırız, dalgınlaşırız, çabuk unuturuz, stres yükleniriz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Başaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin.

Sevgili Teraziler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Venüs, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Hani bazen insan öyle bir dönem olur ki, şöyle bir dönüp maziye bakar. Yaşadıklarını, kararlarını, ilişkilerini ve önem verdiği her şeyi gözden geçirir. Kaldı ki Venüs sizin öz yöneticiniz. Tabii ki, sizler için bu olumludur. Evet geri hareketler daima negatif ele alınıyor. Oysaki gözümüzden kaçanlar, belki de yanlış gittiğini görmeden sürdürdüğümüz ilişkiler, çevremiz, hayatımıza bakıyoruz. Bu ne güzel bir mola. Bu molada yüreğimiz yanlış ile doğruyu, güzel ile çirkini çok iyi ayırt edebilir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. Oturur, düşünürsünüz, kafanızın içinde analiz yaparsınız. Bazı şeyler miladını doldurdu mu veyahut hala devam ediyor mu bunları gözden geçirirsiniz, bir kanıya varırsınız. Sonra kararınızı tekrar didiklersiniz. Baktınız ki doğru tamam dersiniz. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? huylu huyundan vazgeçmiş mi? gerçekten artık onunla sürdürmek mümkün mü? bu değişim bir müddetlik mi? bunu iyice anlayınız.

23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında devam edecek, yenilenme, dönüşüm ve bütünleşmeyle alakalı konularda geri planda kalarak gözden geçirmelerde bulunacağınız Güneş-Akrep burcu seyri, yaşamınızı yakından ilgilendiren ve gelişiminiz önünde engeller oluşturan her türlü konuyu derinden derine inceleyeceğiniz bir süreçtir. Sizler için bir arınma kendinizi yeniden toparlama dönemi diyebiliriz.

Sevgili Yaylar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, işimizdeki başarımız, doyum arzumuz, üretkenliğimiz, maddi-manevi güvencemiz, sağlığımız bizim için son derece önemlidir. Yemek içmek, kendimizi keyifli hissetmek isteriz. Bunu sağlayan her şey başımızın tacıdır. Bunları karşılamak amaçlı yaşarız, çabalarız, elde etmek için mücadele veririz. Fakat bu Dolunayda arzu ve ihtiraslarımız, tutkularımız bir sorgudan geçer. Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi, sadece bu Dolunayda değil, Aralık ayına kadar, içimizde saklı duran zayıflıkları, korkuları, aslında dışa gösterdiğimizden farklı olan acılarımızı, öfkelerimizi hatırlatır. İlişkimizi veya ilişki tercihlerimizi iç gözlem yoluyla analiz etmemizde yardımcı olur. Kimseye belli etmeyiz ancak birçok kişiye kırgınızdır, kızgınızdır. Bunları göstermekten sakınırız. Geçmişte yaşanan birçok deneyim ve acılar saklandıkları yerlerden çıkarak bize kendilerini hatırlatırlar. Belki bu yüzden en acımasız okları önce kendimize batırırız. Üzgün olduğumuz halde mutlu ve sakin, tatmin olmadığımız halde doyumlu bir kişiymişiz gibi gösteririz. Oysaki hiç de göründüğü gibi değildir her şey. Bunları paylaşmalıyız. Gerçekten canımızı yakan bir şeyleri söylemeliyiz. İçimizdeki arzu ve istekleri bastırmamalıyız. Bunlar bizim gücümüzü azaltan ve belki de ıssızlaştıran etkenlerdir. Bunlarla yüzleşmek, hem kendimizle hem dünya ile sağlıklı bağlantı kurmamızı sağlayacaktır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Hem ifade gücünüzü yükseltici hem de olumlu fikirlerinizle hayata sarılmanızı sağlayacaktır. İletişim kurmak, hareket etmek, bağlantı kurmak ve görüşmek, kendi fikirlerinize uygun insanlarla etkinlikte bulunmak, yolculuklar, haberleşme, ticaret ve inanç gibi hemen hemen her konuda sizin için etkili bir dönemdir. Ancak tabii ki, gerektiğinde de, dilimizden çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. İpin ucunu kaçırmayacağız. Bu süreçte, ikili ilişkimiz, mesleki kariyerimizle ilgili konularda ve de genel olarak bilgilenmeyi, araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı mutlaka önemsemeliyiz. Kendimizi geliştirmeli, ben biliyorum dememeli, öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de aceleci kararlardan kaçınmalıyız. İyice düşünmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Düşüncelerimiz dış dünyadan ziyade iç aleme yönelik olsa da, bize gerçekten güzel niyetle yaklaşanlara can olmaya hazırız. Yarım kalan projelerin tamamlanması anlamında önemlidir. Mali konularda destekler görebiliriz. Bazen kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. Detaylar, bütünü görmemizin önüne geçebilir. Buna da dikkat etmek lazım. İş hayatında bizi rahatsız eden noktaları, güvenlik unsurunu, işin niteliğini, artı ve eksilerini mutlaka bilinçli şekilde ele almalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Oğlaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız. Ben geri hareketleri, her zaman onarım süreci olarak görürüm. Bu nedenle hayrımıza olanın belirlendiği ve sonrasında doğru bir yolun belirleneceğini düşünürüm. Şimdilerde dikkat edeceğiniz nokta, iyi bir gözlemde bulunmak, zıtlaşmamak, gerçekçi olmaktır.

Sevgili Kovalar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, evimiz-ofisimiz içinde uyum ve konfor arzumuz, rahat bir yaşam özlemimiz, bizim değerlerimize önem verilmesi ihtiyacımız yoğunlaşır. Gerek dışarıda veya içeride her şeyin emrimize amade olmasını isteriz. Buna göre ilişkiler kurarız, bunları belirleyici unsur kabul ederiz. Ailemiz biz önem veriyor mu, ofiste insanlar bize değer gösteriyor mu, maddi-manevi yönden doyuyor muyuz? Hepsi bizim için kıymetlidir. Ancak Venüsün, bu Dolunayın yöneticisi olarak iki ayrı burçtaki geri hareketi, öyle her istediğimizi kendimize göre elde edeceğimiz anlamına gelmiyor. Başkalarının bize bakış açısı, yaşanılan toplumun şartları, içinden geçtiğimiz sürecin gerekleri önemini hissettiriyor. Aralık ayına kadar, şöyle bir içe yönelip duruma her iki yönüyle bakmak lazım. Hem iş hem özel hayatımızı gerçekçi şekilde gözden geçirerek, neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, hangi konularda zorlanırız bunlara bakmak gerekiyor. İşlerimiz yoğunlaşabilir, ailemiz, çocuklarımız veya ilişkimizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Hani rahatlık istiyoruz ama tek başımıza değiliz. Sorumluluklarımızı göz ardı edemeyiz. Dış aktiviteler yerine iç gözlemde bulunma vaktimiz. İsteklerimizi almak için diretmek zamanı değil. Sağlıklı ve hayırlı olanı istememiz gerekir. Bazen çok arzuladığımız bir şey sonradan pişmanlık yaratabilir.