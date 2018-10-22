22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş süresince isteklerinizi elde etmek amaçlı bağlantılar kurarız. Bunlar cinsel, finansal veya farklı tarzda olabilir. Çıkar ilişkisine de dayanabilir. Bu gayet doğal sayılmalıdır. Çünkü arzularımız bir hayli güçlüdür. Büyümek, ilerlemek için çıkarlarımızı göz önüne alarak, şartlara göre strateji belirleyerek ilerlemek gerekiyor. Güneş-Akrep burcu seyrinde her şeyin altı didiklenir, sorgulanır. Çünkü hayat ya siyahtır ya beyazdır. Ortası yoktur. Sevgili Koçlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Parasal konularda başkalarının hayatımızdaki yeri ve önemini maddi-manevi anlamda gözden geçireceğiz. Bu Dolunay, değerlerimizin farkına vardıracak bizi. Birilerinin desteğiyle ayakta kalan ve böyle yaşamayı tercih edenler için bu durum hoş olmasa gerek. Aynı şekilde biz de bunu dile getirebiliriz. Sözgelimi bir mirasın, bir paranın, malın mülkün, ortaklaşa bir şeylerin pay edilişinde uğradığımız haksızlıkları veya bekleyip de göremediklerimizi ifade ederiz. Bu Dolunay daha önce alınmış kredi borçları, ödenmemiş vergiler, dikkat edilmemiş hesapların gündeme gelmesidir. Ne alacağımızı vereceğimizi düşünürken, nerelerde yanlış yaptığımızı, parayı kazanma ve harcama alışkanlıklarımızı da gözden geçirelim. Kimlere güveniyoruz, kimlerle yola çıkıyoruz. Belki de yanlış seçimlerde bulunduk. Ayrıca sadece para değil, ilişkideki birlik ve bütünlüğün de ele alınması şartı. Çünkü Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Evlilik, boşanma, iş ortaklığı gibi konulardaki sorunları veya kararlarımıza yeniden bakmak gerekiyor. Aralık ayına kadar bu konular gündemde yer alabilir. O tarih sonrası bir mirasın bölüşümü, beklenen bir paranın gelişi, yatırım ve bankalarla ilgili işler netlik kazanır. O tarihe kadar, dikkat etmemiz gereken nokta, riskli kararlardan kaçınmamızdır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda ilerleyecek. Bu bir keşif sürecidir. Gayet olumlu buluyorum. Bir yandan yeniliklere hevesli olacağız diğer yandan uygulayacağız. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Daha çok okuyacağız, fikir sahibi olacağız ve ufkumuz genişleyecek. Eğitimden ticaret hayatına kadar geniş bir alanda hızlanma görülecek. Yolculuklar, yeni yerler görmek, tanışmak, konuşmak, iletişimde bulunmak bizi mutlu edecektir. Merkür-Yay burcu geçişinin dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Çabuk karar verilir hemen uygulanmak istenir. Ben, dikkatli bir gözlemde bulunmanızı doğru bilgiye ulaşmak için araştırmanızı tam emin olmadan hayati kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Koçlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, ilişki evinizde etkili olacak. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Diyelim ki siz artık bu ilişkiyi istemiyorsunuz. Yani yüreğinizde bu aşka artık yer yok. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak niyetindesiniz. O zaman partnerinizle bir kere olsun konuşunuz. Ancak bu konuşma sonuçlandırma anlamında değil, sadece sıkıntılarınızı dile getirme şeklinde olsun. Sorunların sizi fazlasıyla rahatsız ettiğinden ve bazı şeyleri ciddi ciddi düşünmeye başladım şeklinde olmalıdır. İlişkisi yeni başlayanların birbirini tanımaları gerekiyor. Geri hareket süresince onu izleyin ve bazı testlerden geçirin. Ne gibi tepkilerde bulunduğunu, size olan davranışlarını anlamaya çalışın. BOĞA

23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, bir yıl sonra aynı noktaya geliyor. Bu süreç ilişkileri test ediyor. Hayata bakış açınız, beraberlikte sorunlar veya ortak noktalar belirleniyor. Dönemin nasıl geçeceği, ilişkinin niteliğine göre değişir. Kimi çiftler birbirlerinin farklı bakış açılarını çekici ve tamamlayıcı bir unsur olarak görür. Kimi çiftler içinse süreç zorlayıcıdır. Siz beyaz dersiniz, partneriniz siyah, orta bir noktada birlikte griyi keşfetmek varken, tam tersine birbiriniz üzerinde hakimiyet kurarsınız. Sevgili Boğalar, 24 Ekim saat 19:45 burcunuzda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum hem kişisel değer yargılarınızı hem de ilişkilerinizdeki olumlu-olumsuz yönlerin gözden geçirilmesi anlamı taşıyor. Bir test dönemi. Bu Dolunayla sınırlı kalmayıp, Aralık ayına kadar sizleri etkiliyor. Tercihleriniz, değeriniz, varlığınız, maddi-manevi güvenceniz sizin için önemli. Bu pencereden bakıyorsunuz. Tabii ki unuttuğunuz bir şey var. Peki ilişkide, iş ortaklığında ve başkalarıyla her türlü bağlantınızda siz nasıl birisiniz? Hani hep kendinizden yana düşünürken, diğerleri sizin için ne düşünecek. Bu da önemli. Venüs geri hareketi tam da bu noktada, Dolunayla örtüşünce eski sorunlar, anlaşmazlıklar, birinin diğeri üzerindeki etkisi, baskısı, değer yargıları çarpışıyor. Beraberlik güçlü ise, zaten sorun yok. Ancak değilse, pamuk ipliğine bağlıysa, maddi-manevi çıkarlar üzerine kuruluysa, sadece inatla sürdürülen bir ilişki ise, tabii ki zorluk yaratır. Burada önemli olan Aralık ayına kadar evlilik, boşanma, yasal haklar, iş ortaklığı gibi konuların yeniden ele alınmasıdır. Bu olumsuz değildir aslında. Sadece direttiğimiz, kendimize göre baktığımız her şey, bize geri yansıma yapar. Birileri de size böyle bakar. Şartları iyi anlamak gerekiyor. Bu Dolunayda yeni bir karar vermek, uygulamak doğru değil. Kendinize, ilişkinize tarafsız, inatlaşmadan bakabilmek önemli. Belki de bitmesi gerekiyor veya toparlanması lazım. Bunun el birliği, gönül birliğiyle gerçekçi analizi şarttır. Aralık sonrası netlik kazanır. İşe yaramayanlar gider, hakikaten verimli olanlar kalır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Çok fazla açılmadan, zihnimizi doğru anlamdaki işlere yönlendirmek gereklidir. Hem finansal hem de ilişki anlamındaki paylaşımların üzerinde mutlaka düşünülmesi, abartıya kaçılmadan gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekir. Bazen öyle iş ortaklıkları kurulur ki, her iki taraf da kendi bildiğince hareket eder, payına düşeni gözetir. Ancak bu sağlıklı bir ilişki olmaz. Bazen de yaşanan problemler sonucu ortaklıkta kriz dönemi yaşanır. Bu kriz nedeniyle taraflar birbirlerine karşı pek hoş düşünmezler. Kimi zaman da, yaşanan kriz bizi büyütücü ve geliştiricidir. Kişi bu kriz sayesinde kendini keşfeder. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Boğalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs iş yerinde veya günlük hayatta insanlarla aramızda bir uyuşmazlık yaratabilir. Ortak çalışmalarda veya ekip içinde sorunlar çıkabilir. Bunlar geçmişe ait olacağı gibi bu tarih arasında da yaşanabilir. İş yerinde biriyle tanışmanız veya bazı kişilerle bir iş için bir araya gelmeniz durumunda, lütfen iyi düşününüz. Çünkü bugünlerde olan her şey, geri hareket sonrası tekrar gündeme gelecek. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. Bir sorun, bir gelişme yaşanırsa, bunun geri hareket sonrası telafisi olduğunu düşünün. İKİZLER 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında çalışma evinizde ilerlemesini sürdürecek Güneş-Akrep burcu seyri, liderlik yönünüzü besler. Hırslı çalışırsınız. Her şeyi derinlemesine gözden geçirirsiniz. Sezgileriniz güçlenir. Çıkarlarınızı kollamayı bilirsiniz. Yalnız şunu belirteyim. Bu tarihler arasında hangi alanda ve hangi hedef üzerinde ilerlemek istiyorsanız enerinizi oraya yönlendirin. O zaman daha sağlıklı, verimli, üretken ve başarılı olursunuz. Gerekli olanlarla olmayanları hayatınızda belirleme zamanıdır.

Sevgili İkizler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, iki ayrı burçta gerileyen Venüsle örtüşüyor. Bizim kendimize olan güven duygumuzu, gücümüzü, hayata bakış açımızı, hislerimizi, bizi nelerin ayakta tuttuğunu, fiziksel ve ruhsal anlamda test ediyor. Bir içe yöneliş hali bu. İnsanın arzuları ve değer verdiği her şeyle alakalı yüzleşmesi. Fakat bu yüzleşmede zayıf yanları da ortaya çıkıyor. Ne kadar güvendeyim, ne kadar sağlıklıyım, başarılı mıyım, neye sahibim, nelere ihtiyacım var diye düşünüyor. Ve bunlara verdiği samimi cevap önemli. Çünkü sağlığımız risk altında ise, tedavi olmamız gerekiyor. Çalışmıyorsak, bir nedenle geri çekilmişsek, şimdi neler yapmalıyız bunları tespit etmek şart gözüküyor. Sürekli maddi-manevi güvence peşinde koşmuşsak, başkalarının hayatımızdaki yerini anlamak gerekiyor. Çünkü hiçbir şey artı ve eksileriyle ele alınmadan anlaşılmaz. Bu Dolunay iş, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvence, haklarımız ve tabii ki zorunda olduğumuz durumların yeniden ele alınmasını sağlıyor. Bu Aralık ayına kadar devam edecek bir temizlik, düzenleme, yeniden işler hale getirme, gereksizlerin ayıklanması, projeler üzerinde çalışılması yönünde önem taşıyor. Kendimizi bileceğiz ancak başkalarının hayatımızdaki yerini de es geçmeyeceğiz. Sağlığımıza önem vereceğiz, yarım kalan işleri bitireceğiz. İyileştirici, olumlu yönde dönüştürücü, vicdani ve hukuki anlamda belirleyici, güç kazandırıcı olanı önemseyeceğiz. Problemin üstünü kapatmayacağız. Bilakis temizlemek için gayret edeceğiz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Çiftlerin birbirine karşı abartılı şekilde konuşması, kendi bildiklerini dayatmaya çalışması sonucunda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Özgürce konuşan taraf, diğerinin ilişkideki rolünü umursamayabilir. Olgun davranmayan partner veya iş ortağına karşı anlayış göstermeniz zorlaşır. Oysaki bu süreçte, öncelikle birbirinizi dinlemeniz, anlamanız çok önemlidir. Farklı düşünüyor olsanız bile, ortak bir nokta üzerinde buluşabilirsiniz. Hiç kimse, aynı düşünmek zorunda değildir. Fakat ilişki bir yaşam ortaklığı olduğuna göre, kavga-eleştiri-abartı-baskı gibi olguların da sizlere bir faydası yoktur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili İkizler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs en başta iki konuyu öncelikli olarak düşünmemizi sağlıyor. Biri aşk, diğeri aşkın meyvesi çocuklar. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Sanatsal ilişkiler, faaliyetler ve hayatın güzelliklerini yaşama ve elde etme isteğimiz de yoğun olacak. Şimdi son derece kıymetli bir eser, ürün, çalışma ortaya çıkabilir. Geri hareket, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Ilımlı nazik bir şekilde yanaşmak, onu tarafsız bir bakış açısı altında inceden inceye algılamaya çalışmak en doğrusu. Çocuklarınızla ilişkiniz de bu dönemin etkili konuları arasında yer alıyor. Onlarla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için evladınızla yakınlaşmanız önemli. Ne kendinizden fedakarlıkta bulunarak onların yanlışlarına göz yumun ne de umursamaz davranarak tepkilerine maruz kalın.

YENGEÇ 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Güneş-Akrep burcunda seyrine başladığında aşkta güç, kararlılık, kazanma hırsı, derin kavrayış ve anlayış yükselir. Belli bir amacınız varsa ona ulaşmak için yeniliklerde bulunmanız mümkündür. Sizi motive edecek bir aşk kapınızı çalabilir. İlişkilerinizde kendi gücünüzü gösterebileceğiniz ve karşınızdaki kişi üzerinde güzel etkiler bırakabileceğiniz bir dönemdir. İlişkisinde sorun olanlar bunu samimi ve gerçekçi bir şekilde dile getirmeliler. Sevgili Yengeçler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, aslında sadece bugünle sınırlı değil, Aralık ayına kadar dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bugün, yaşadığımız toplum, görüştüğümüz insanlar, hedeflerimiz, gitmek istediğimiz yol, varmak istediğimiz sonuçları dışarıya göre belirliyoruz. Ne kadar başarılıysak o kadar güvendeyiz. Ne kadar kazanırsak o kadar güçlüyüz. Peki böyle değilsek mutsuz mu olacağız. Venüs geri hareketi bize değerlerimizi neye göre dayandırdığımızı soruyor. Bizim dikkatimizi dışarıdan içe yönelterek aşkın ve hayatın anlamını, çocuklarımıza, eşimize, sevgilimize olan davranışlarımızı, sevgiyi ifade ediş biçimimizi test ediyor. Belki de sadece birilerini mutlu etmek adına yaşıyoruz veya sadece gücümüzü göstermekten hoşlanıyoruz. Aşırı tutkularımız, bizi hapsediyor olabilir mi? Veya başkalarını sıkboğaz ediyor olabilir miyiz? Bize göre olan doğrular, başkalarına göre doğru mu? Bunlara bakmak lazım. Değerlerimizi gözden geçirmek, yeniden ele almak vaktidir. Belki bu bir ilişkinin, daha önce yaşanmış beraberliğin, çocuk sahibi olmanın, çocuklarımızla ilişkimizin ve hayatın anlamının sorgulanmasıdır. Belki de bu sorgulanma, inatla sürdürdüğümüz aslında bizi hiç de tatmin etmeyen kendimize veya başkalarına ait durumları sağlam bir temele oturtma yönünde yararlı olacaktır. Kim bilir belki de, dışarıda aradığımız güvence, aslında kendi içimizdedir. Bunu keşfetmek bizi gerçek doyuma ulaştırabilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalısınız. Ne de olsa bilgi korkuyu yenecektir. Karşımıza çıkan teklifleri artı ve eksi yönlerden değerlendirmekte fayda vardır. Bu geçiş, çalışma hayatımızla ilgili konularda strese yol açabilir. Normal zamanlarda zaten yoğun bir iş gündeminiz varsa, şimdi iki misli artabilir. Bir yandan rutin işleriniz, diğer taraftan üzerinize yüklenen işler derken, hakikaten yorgunluk bir hayli artabilir. Sorunlarla uğraşmanız, tabii ki sağlığınızı da ihmal etmemeniz, beslenmenize dikkat etmeniz, şikayetleriniz varsa mutlaka üzerinde durmanız gerekir. Bir yandan akıllıca ilerlemeye çalışacaksınız. Yaşamınızı tehdit edebilecek büyük sorunlar oluşturmayan bu dönem, geçici ancak bir hayli yorucudur. Sözgelimi psikolojik sorunlar, sizi hassaslaştıran problemler, çözmeye uğraştığınız halde yorucu olan meseleler, bu süreçte gerginliğe neden olabilir Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yengeçler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek Venüs süresince, ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Yenilikleri uygulamak yerine, üzerinde analiz yapmak, sonrasında doğru girişimlerin işaretçisi olur. Sözgelimi evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi. Bunları incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir. ASLAN 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek Güneş eviniz-ailenizle ilgili konularda iç gözlemde bulunma süreci anlamı taşır. Çocukluğunuzda sizi etkileyen ve ailenizle olan ilişkilerinizden kaynaklanan tüm geçmişinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Hangi olayların etkisi altındasınız. İçinden bir türlü çıkamadığınız ne gibi sıkıntılarınız var. Gerçekten mutlu musunuz? Yaşamınızı yeniden yönlendirmek adına hangi güçlü mücadeleyi vermek zorundasınız. İşte bu ve buna benzer soruların tekrar gözden geçirildiği zamandayız.

Sevgili Aslanlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada bilinen özelliklerimiz, işimiz, gücümüz ile iç dünyamızdaki biz arasındaki çelişkiyi yüzeye çıkarabilir. İki yönlü yansımaya sahip bir Dolunay yaşayacağız. Çünkü Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Bizi bir yanıyla içe yönelterek özelimizi gözden geçirtiyor. Diğer taraftan, görev ve sorumluluklarımızı, değer yargılarımızı, başkalarıyla bağlantımızı sorgulatıyor. Tabii ki günümüz dünyasında, başarı olgusu, kazanılan para ve sahibi olduğumuz güce bağlanıyor. Kısıtlı, verimsiz, yetersiz bir işte çalışıyorsak hayattan keyif almamız mümkün mü? Ailemizle sorunlarımız varsa ve mutsuzsak başarılı olmamız mümkün mü? Bunları düşüneceğiz. Dolunay hem içerden hem dışarıdan bir yüzleşme hali. Geçmişimiz, yaşadıklarımız, aile bağlarımız, bizi bir arada tutan veya bir türlü tutmayan sorunlarımız, bunların ele alınması gerekiyor. Sosyal hayattaki kartvizit ne kadar güçlü olursa olsun, özelimizde bir şeyler bizi yoruyorsa, bunlara bakacağız. Kararlarımızı gözden geçireceğiz. Ailemiz veya iş hayatımızla ilgili davalar veya yatırımlarımız, miras gibi paraya dayalı tüm işlerimiz, geçmişimiz ve geleceğimizle ilgili konular problemler, üstü kapatılmış sorunlar tekrar karşımıza çıkabilir. Bunların yenilenmesi, pürüzlerin giderilmesi, temizlenmesi, çözüme kavuşturulması Aralık ayına kadar bizi meşgul edecektir. Ondan sonra netlik kazanır ve doğru bir karar verilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Ayrıca dış dünya ile olan temaslarımızda biz neyi hedefliyor ve neye inanıyorsak ona göre kararlar vermek isteyeceğiz. Birilerine göre değil kendimize göre hayatı ele alacak ve ifade edeceğiz. Her konuda mutlaka bir söz edecek, başkalarıyla bu bilgileri paylaşacak fakat birileri yanlış bulduğunda içerleyeceğiz. Bilgimiz yetersizse, tecrübemiz kafi değilse, bir de kendimize güvenimiz çok ileri derecede ise öğrenmeye çalışmalı, ben biliyorum dememeli, eksiklerimizin de farkında olmalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Aslanlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs; yakın çevrenizle olan irtibatınız ve iletişim konularında etkili olmaya başlayacak. Burada dikkat edeceğiniz husus, çevrenizle olan uyumunuzu, sosyal yaşamınızı gözden geçirmek ancak ilişkilerinizde denge ve eşitliği muhafaza etmek. Venüs geri harekette olduğu için belli bir mesafe koymanız ve yüzeysel davranmanız söz konusu olabilir. Bu durumlar daha sonra kendiliğinden düzelir. Geri hareket süresince, plan ve projelerinizi tekrar gözden geçiriniz. Düşünülen iş hakkında bilgi sahibi olmalı veya önünüze çıkan teklife ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulamalısınız. Eğer değişime hazır değilseniz, tecrübeniz yeterli değilse, hayalci davranmayın. Görüşmede hemen söz vermeyiniz. Yakın çevrenizle ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız bu işin artı ve eksilerini lütfen iyice gözden geçiriniz. İşinizle alakalı eğitim dereceniz ve tecrübenize göre seçimlerinizi gözden geçiriniz. BAŞAK 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek olan Güneş genel olarak, yakın çevrenizle olan ilişkinizi düzenlemek, bencil davranmamak, paylaşımda bulunmak ve fırsatlardan yararlanmaktır. Bu dönemde güçlü görünmek ve kendinizi kanıtlamak istersiniz. Emin olmadığınız bir şeyden daha fazla şüphelenirsiniz. Ancak kontrolünüz gayet yerinde olacaktır. Sizi yanıltabilecek veya yolunuzdan çevirebilecek bir güç yok. Yolculuklar önemli hale gelecek, iletişimde dikkatlisiniz. Sahip olduğunuz her şeyin kıymetini bileceksiniz.

Sevgili Başaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Yeni bir yere yerleştiysek uyum süreci biraz zaman alabilir. Uzun süredir yaşadığımız bir yerden ayrılmayı düşünüyorsak, bunun maddi açıdan analizi iyi yapılmalıdır. Şu anda belirsizlikler gayet doğaldır. Aralık ayına kadar neyin neden yapmak istediğimizi, gerekçeleri, zorunlulukları, özel veya iş anlamında ele almalıyız. Hani adım atmışsak bile, bir şans tanımalıyız. Çünkü her şey değişebilir. Hoşumuza gitmeyen bir şey, daha sonra mutlu edebilir. Yasal bir dava, evlilik yoluyla yer değiştirme, tayin, terfi gibi konulara ait evrak ve belgeler eksik olabilir. Bunların halledilmesi gerekebilir. Ayrıca yakınlarımızla ilişkimiz, çevremizle bağımız sorgulanıyor. Bir yerde mecburen yaşıyor olabiliriz veya mevcut işimiz bizi tatmin etmiyorsa yeni bir arayış içinde olabiliriz. Bizim şu anda vereceğimiz yeni bir karar yanlış olabilir. Bir şeyleri yenilemek istiyorsak, önce sorun çıkartan meseleleri, eskiye ati konuları halletmek lazım. Biz geçmişe takılırsak yeniye nasıl yer açacağız. Kendi doğrularımızı dayatırken, inatla savunurken, başkalarıyla sağlıklı bir ilişki nasıl kuracağız. Bize dayatılan bir fikri sorgusuz sualsiz kabul eden biriysek, hakkımızı nasıl koruyacağız. Bunlar önemli. Bir sorun var ve biz bundan kaçıyorsak, nereye kadar gidebileceğiz. İnandığımız bir davaya sahip çıkmazsak, kimlerin oyuncağı olacağız. İşte bu dengesizlikleri düzene kavuşturmak gerekiyor. O zaman huzura ulaşabiliriz.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa orada yerleşmeyi mi? Şartlarınızı gözden geçiriniz. Proje, tasarım, elle yapılan tüm çalışmalar bu dönemde ofis veya ev içinde yoğun olacaktır. Ailede, doğru iletişimin, dürüst ve mantıklı konuşmaların önemi büyük. Bir karar alınacaksa, mutlaka iyi etüt yapılmalıdır. Bu geçiş Zihnimizin fazlasıyla çalışmasına neden olur. Mükemmeli isteyen biz, daha fazla derinlikli düşünmeye, her durumu duyarlı bir şekilde incelemeye, çok fazla okumaya, çok fazla öğrenmeye çalışırız. Ancak bunun sınırını bilmezsek, dağılırız, dalgınlaşırız, çabuk unuturuz, stres yükleniriz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Başaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin. TERAZİ 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, maddi-manevi anlamda güçlenmek arzunuzun ve isteklerinizi elde etme azminizin işaretçisidir. İdeallerinizden ödün vermezsiniz. Eğer bir yatırım yapmışsanız, ancak ilerleyen zamanda bir şey kazandırmamışsa vazgeçersiniz. Piyasanın durumuna göre paranızı değerlendirirsiniz. Bu dönemde önemli olan işe yarar ortaklıklar, kazanımlar yoluyla büyümektir. Yeteneklerinizi, doğal çekiciliğinizle birleştirerek insanlar üzerinde etkili olabilirsiniz. Bu size maddi-manevi anlamda güç kazandırabilir.

Sevgili Teraziler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, finansal iş ve ilişkilerin yeniden ele alınması, geçmişte yaşanan problemlerin gözden geçirilmesi, durumun iyileştirilmesi yönünde önemlidir. Yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi Aralık ayına kadar, hem paraya bakış açımızı hem de diğer insanlarla paylaşımlarımızı, ne alıp verdiğimizi iç gözlem yoluyla çözümlemede yardımcı olabilir. Geri hareketler olumsuz değildir. Bilakis neyin ne olduğunu tespit ederiz. Belki hemen elimize bir para geçmeyebilir, yaptığımız bir işin geri dönüşü zamana bağlı gelişebilir. Ancak bu gecikmenin aslında bizden değil, başka sebepler yüzünden olduğunu anlayabiliriz. Oysaki Aralık ayında yaşanacak gelişmeler, aslında bu tersliklerin hayrımıza olduğunu görmemizi sağlayabilir. İnatla, ya hep ya hiç tarzında meseleleri ele almak, büyük sorunlara neden olabilir. Sözgelimi, başkalarından beklediğimiz bir para gelmediğinde, kendi gücümüzle bunu çözmemiz mümkün olur. Bu durum, kimlerle nasıl bir ortaklığımız ve bağımız var bunu anlamamızı sağlayabilir. Belki daha önce fark etmemiştik. Bundan sonra daha dikkat ederiz. Paraya o kadar önem vermeyen biriysek, şimdi hesabımızı yapmaya çalışırız. Bize yaslanan ancak bir işe yaramadığı gibi sorun çıkartan kişilerle yollarımızı ayırabiliriz. İşte bütün bunları hem bu Dolunayda tespit etmek mümkün hem de toparlanmamız için olumludur.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz. Uygulamalı eğitim, deneyim, yaratıcılığı dönük projeler, tasarımlarda bulunabilirsiniz. Grup faaliyetleri, kulis çalışmaları, oyun yazarlığı, ticaret ve iş girişimleri bilinçli şekilde gözden geçirilirse, sonuç başarılı olabilir. Yakın çevremizde bulunan kişiler, bu dönemde en sık konuştuğumuz, bir araya gelerek bir şeyleri paylaştığımız kişilerdir. İnternet ortamında bulunmak, konuşmak, tartışmak, bildiklerimizi yazmak hoşumuza gider. Hızlı öğreniriz, hızlı unuturuz. Merak ederiz, sonra vazgeçeriz. Farklı bir şeyler yapmak isteriz. Bildiklerimizi insanlara ifade ederiz, onların da bu öğreti ve tecrübelerden yararlanmasını isteriz. Öğüt veririz, öğüt almaktan hoşlanmayız. Bu süreçte tabii ki, bilginin hoşgörülü bir şekilde dışa yansıtılması, bilmediklerimizin kabul edilip öğrenilmesi, bizden talep edilmedikçe insanlara akıl verilmemesi yerinde olur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Teraziler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Venüs, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Hani bazen insan öyle bir dönem olur ki, şöyle bir dönüp maziye bakar. Yaşadıklarını, kararlarını, ilişkilerini ve önem verdiği her şeyi gözden geçirir. Kaldı ki Venüs sizin öz yöneticiniz. Tabii ki, sizler için bu olumludur. Evet geri hareketler daima negatif ele alınıyor. Oysaki gözümüzden kaçanlar, belki de yanlış gittiğini görmeden sürdürdüğümüz ilişkiler, çevremiz, hayatımıza bakıyoruz. Bu ne güzel bir mola. Bu molada yüreğimiz yanlış ile doğruyu, güzel ile çirkini çok iyi ayırt edebilir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. Oturur, düşünürsünüz, kafanızın içinde analiz yaparsınız. Bazı şeyler miladını doldurdu mu veyahut hala devam ediyor mu bunları gözden geçirirsiniz, bir kanıya varırsınız. Sonra kararınızı tekrar didiklersiniz. Baktınız ki doğru tamam dersiniz. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? huylu huyundan vazgeçmiş mi? gerçekten artık onunla sürdürmek mümkün mü? bu değişim bir müddetlik mi? bunu iyice anlayınız.

AKREP 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bunun anlamı bir yaş daha olgunlaşmak ve fiziksel açıdan canlanmak, tazelenmek demektir. Sizler değişim, yenilenme ve dönüşüm konularında etkin hale gelerek yaşamınızla ilgili kararlar alabileceksiniz. Bayan akrepler çekici, bay akrepler karizmatik duruşlarıyla dikkat çekerler. Sevgili Akrepler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı sorusuna cevap aramamızı sağladığı gibi, paylaşmanın hayatımızdaki önemini de vurguluyor. Bizim aradığımız nedir, başkasının bizden beklentisi nedir? Keseri sadece kendimize göre yontan biri miyiz? Yoksa dönüp dolaşıp böylelerine mi denk geliyoruz? Bunlara bakmak gerekiyor. Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi, kendinize ve ilişkinize, hayatı ele alış biçiminize ışık tutuyor. Bu ışık aslında üstü kapatılan, görmezden gelinenleri bize gösteriyor. Kişisel ihtiyaçlarımız kadar, başkalarının beklentileri de önemli olacak. Evlilik, boşanma, iş ortaklığı kiminle nasıl bir bağımız varsa, bunun paylaşıma dönük kısmı ne kadar verimli ve sağlıklıdır, gözden geçireceğiz. Venüsün burcunuzdaki geri hareketi, aslında paylaşıma dönük bir durum değildir. Kendi payınıza düşeni önemseme halidir. Belki de sorunlar bu yüzden çıkmaktadır. Aranızdaki bağ güçlü değilse, uzun zamandır sorunlar varsa, bunları Aralık ayına kadar ele alacağız. Takıntılı, aşırı tutkulu, ya hep ya hiç tarzında yaşanan beraberliğin, ne size ne de karşı tarafa faydası yok. Bu Dolunayda önemli olan, geçmişin muhasebesi ve geleceğin analizidir. Bu Dolunay iş hayatı, sorumluluk, iletişim, çevrenin de ilişkideki önemini vurgular. Bunlarda sorun varsa, ilişkide aşk ve tutku ne kadar kalıcı olabilir?

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Bu anlamda güçlüsünüz. Geniş alanlarda sanatınızı icra edebilirsiniz. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürerek para kazanabilirsiniz. Tecrübe edinebilirsiniz. Bu yılki geçiş, büyümek adına akıllıca düşünmeyi, buna göre deneyim sahibi olma anlamı taşıyor. Parayı kazanıyoruz ama bunu çalışarak, kendimizi ifade ederek yapabiliyoruz. İhtiyaçları almak, olumlamada bulunmak, kısa seyirli geziler, öğrenmek, deneyim sahibi olmak, sevdiklerle bir araya gelmek söz konusu olabilir. Ancak ne olursa olsun üzerimizde baskı kuran değil bizim de kendimizi ifade edebileceğimiz ilişkilere daha fazla önem veriyoruz. Merkür-Yay burcunda gölge yanları fazlaca olan bir etkidir. O nedenle bizim de, uzmanların görüşlerine, bir bilene sormamızda yarar vardır. Paramızı ölçülü ve idareli bir şekilde harcamak, geri ödenmesi zor olan borçlara girmek yanlış olacaktır. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Akrepler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, geçmişi, şimdiyi ve bundan sonra yapılacakları tekrar gözden geçirmenizi sağlıyor. Bu gözden geçirmenin iki önemli anlamı var. Birincisi kendinize dışarıdan bir gözle bakmanız ve gerçeklerin farkında olmanız. Önemli olan ne gördüğünüzden ziyade görmeniz gerekendir. İşbirliği, paylaşım, iletişim, partnerinizin ihtiyaçları tabi ki önemlidir. Ancak önemli olan sizin ne hissettiğinizdir. Belki sorumluluklarınız yüksek. Belki de bu denli içsel sorgulama sizi rahatsız edecek. Ancak şu var ki, bu tarihin bitiminde birçok şeyin hayatınızdan çıkıp gittiğini ve geri kalanlarla yola devam etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. O yüzden gerçekleri önemseyiniz. YAY 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında devam edecek, yenilenme, dönüşüm ve bütünleşmeyle alakalı konularda geri planda kalarak gözden geçirmelerde bulunacağınız Güneş-Akrep burcu seyri, yaşamınızı yakından ilgilendiren ve gelişiminiz önünde engeller oluşturan her türlü konuyu derinden derine inceleyeceğiniz bir süreçtir. Sizler için bir arınma kendinizi yeniden toparlama dönemi diyebiliriz.

Sevgili Yaylar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, işimizdeki başarımız, doyum arzumuz, üretkenliğimiz, maddi-manevi güvencemiz, sağlığımız bizim için son derece önemlidir. Yemek içmek, kendimizi keyifli hissetmek isteriz. Bunu sağlayan her şey başımızın tacıdır. Bunları karşılamak amaçlı yaşarız, çabalarız, elde etmek için mücadele veririz. Fakat bu Dolunayda arzu ve ihtiraslarımız, tutkularımız bir sorgudan geçer. Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi, sadece bu Dolunayda değil, Aralık ayına kadar, içimizde saklı duran zayıflıkları, korkuları, aslında dışa gösterdiğimizden farklı olan acılarımızı, öfkelerimizi hatırlatır. İlişkimizi veya ilişki tercihlerimizi iç gözlem yoluyla analiz etmemizde yardımcı olur. Kimseye belli etmeyiz ancak birçok kişiye kırgınızdır, kızgınızdır. Bunları göstermekten sakınırız. Geçmişte yaşanan birçok deneyim ve acılar saklandıkları yerlerden çıkarak bize kendilerini hatırlatırlar. Belki bu yüzden en acımasız okları önce kendimize batırırız. Üzgün olduğumuz halde mutlu ve sakin, tatmin olmadığımız halde doyumlu bir kişiymişiz gibi gösteririz. Oysaki hiç de göründüğü gibi değildir her şey. Bunları paylaşmalıyız. Gerçekten canımızı yakan bir şeyleri söylemeliyiz. İçimizdeki arzu ve istekleri bastırmamalıyız. Bunlar bizim gücümüzü azaltan ve belki de ıssızlaştıran etkenlerdir. Bunlarla yüzleşmek, hem kendimizle hem dünya ile sağlıklı bağlantı kurmamızı sağlayacaktır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Hem ifade gücünüzü yükseltici hem de olumlu fikirlerinizle hayata sarılmanızı sağlayacaktır. İletişim kurmak, hareket etmek, bağlantı kurmak ve görüşmek, kendi fikirlerinize uygun insanlarla etkinlikte bulunmak, yolculuklar, haberleşme, ticaret ve inanç gibi hemen hemen her konuda sizin için etkili bir dönemdir. Ancak tabii ki, gerektiğinde de, dilimizden çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. İpin ucunu kaçırmayacağız. Bu süreçte, ikili ilişkimiz, mesleki kariyerimizle ilgili konularda ve de genel olarak bilgilenmeyi, araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı mutlaka önemsemeliyiz. Kendimizi geliştirmeli, ben biliyorum dememeli, öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de aceleci kararlardan kaçınmalıyız. İyice düşünmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yaylar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, sosyal ilişkiler ve ekip çalışmaları, arkadaşlık ilişkileri, partnerinizle olan hedef birliğiniz konuları üzerinde tekrar düşünmenin işaretidir. İnsan bazen oturup ne durumdayım ve nereye doğru yol alıyorum sorularına cevap arar. Ancak hayatın koşturması içinde buna fırsat bulamaz. İşte geri hareket dönemleri ister istemez kişiye mola verdiricidir. Verilen arada duygusal olmayan ancak işbirliği içinde olduğunuz veya ortaklaşa paylaşımlarda bulunduğunuz tüm ilişkilerinizi ele alarak incelemeniz faydalıdır. Kararsızlık duyduğunuz konuların gerisinde yatan gerçekleri tespit etmek adına geri hareket dönemi yararlıdır. Yüzeysel olarak üstün körü baktığınız olayları şimdi daha yakından incelemeniz yararlıdır. Kimlerle iş birliğiniz varsa ve bu işbirliği bir türlü yerine oturmuyorsa o zaman bu tarihler arasında oturup stratejik olarak durumunuzu gözden geçirmeniz size farklı bir çıkış yolu bulmanızda yardımcı olabilir. İş ortaklığı konularında paylaşımlarda bir adaletsizlik varsa tarafların mutlaka bu dönem içinde kendilerini gözden geçirmeleri sağlıklıdır.

OĞLAK 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri, hedeflerinizi gözden geçirme, güç elde etme ve fırsatlardan yararlanma dönemidir. Hakikaten oldukça güzel bir döneme adım atmış durumdasınız. Şimdi yapmanız gereken bu enerjiden yararlanarak liderlik gücünüzü ve bugüne kadar oluşturduğunuz tüm değerleri ortaya koymak ve yenilikte bulunmak olmalıdır. Gerektiğinde işbirliğinde bulunun. Çevrenizle bağınızı güçlendirin. Sevgili Oğlaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, mutlu ve doyumlu bir yaşam, sağlıklı ve başarılı çocuklar, güven dolu bir ilişki özlemi bizi sarıp sarmalar. Arzu ve isteklerimizi elde etmek ihtiyacı bizi hayatın konforlu dünyasına yöneltir. Biraz mesafelilik, çokça sağlamlık, kendimize göre planlama ve hayatın keyfine varma özlemi yüreğimizde yanar tutuşur. Bu beklenti ve özlemleri karşılamak adına yollar, yöntemler ararız. Daha rahat yaşamak için güçlü dostların varlığını önemseriz. Ancak burada önemli bir konu var. Bu Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerileyecek. Tamam belki arayıştayız, belki bağlantılar kuruyoruz. Fakat dibinde sadece kendi isteklerimiz yer alıyor. Hani başkalarına karşı o kadar duyarlı olmayabiliriz. Belki de başkaları bizim gizli saklı yanlarımızın farkındadır, dile getirirler. Ancak merak etmeyiniz. Büyük bir problem yok. Sadece iç ve dış dünyanın hali ve ahvaline bir bakmak, şartlara göre şekil almak vaktidir. Aralık ayına kadar, hedef belirlemek, araştırmak, gözlemlemek, önce kendimize sonra başkalarına karşı samimi bir niyetle yaklaşmak bize arzu ettiğimiz maddi-manevi güvenceyi sağlayabilir. Paylaşmayı bilen Oğlaklar bunun karşılığını alır. Tutkularımız kimseye zarar vermez, geçmişte yaşananlar affedilir, iç dünyamız dışarısıyla uyumlu olur, dengeye kavuşur.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Düşüncelerimiz dış dünyadan ziyade iç aleme yönelik olsa da, bize gerçekten güzel niyetle yaklaşanlara can olmaya hazırız. Yarım kalan projelerin tamamlanması anlamında önemlidir. Mali konularda destekler görebiliriz. Bazen kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. Detaylar, bütünü görmemizin önüne geçebilir. Buna da dikkat etmek lazım. İş hayatında bizi rahatsız eden noktaları, güvenlik unsurunu, işin niteliğini, artı ve eksilerini mutlaka bilinçli şekilde ele almalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Oğlaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız. Ben geri hareketleri, her zaman onarım süreci olarak görürüm. Bu nedenle hayrımıza olanın belirlendiği ve sonrasında doğru bir yolun belirleneceğini düşünürüm. Şimdilerde dikkat edeceğiniz nokta, iyi bir gözlemde bulunmak, zıtlaşmamak, gerçekçi olmaktır. KOVA 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri olumlu kararlar, girişim, yeniliklerin uygulanması, diğer planların gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Karşınıza zorluklar çıkabilir. Ancak kendinden emin ve hedefinin farkında olan kişiler bunlarla baş etmeyi bilirler. Kapıları zorlayacak ve ne olursa olsun hiç çekinmeden defalarca çalacaksınız.

Sevgili Kovalar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, evimiz-ofisimiz içinde uyum ve konfor arzumuz, rahat bir yaşam özlemimiz, bizim değerlerimize önem verilmesi ihtiyacımız yoğunlaşır. Gerek dışarıda veya içeride her şeyin emrimize amade olmasını isteriz. Buna göre ilişkiler kurarız, bunları belirleyici unsur kabul ederiz. Ailemiz biz önem veriyor mu, ofiste insanlar bize değer gösteriyor mu, maddi-manevi yönden doyuyor muyuz? Hepsi bizim için kıymetlidir. Ancak Venüsün, bu Dolunayın yöneticisi olarak iki ayrı burçtaki geri hareketi, öyle her istediğimizi kendimize göre elde edeceğimiz anlamına gelmiyor. Başkalarının bize bakış açısı, yaşanılan toplumun şartları, içinden geçtiğimiz sürecin gerekleri önemini hissettiriyor. Aralık ayına kadar, şöyle bir içe yönelip duruma her iki yönüyle bakmak lazım. Hem iş hem özel hayatımızı gerçekçi şekilde gözden geçirerek, neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, hangi konularda zorlanırız bunlara bakmak gerekiyor. İşlerimiz yoğunlaşabilir, ailemiz, çocuklarımız veya ilişkimizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Hani rahatlık istiyoruz ama tek başımıza değiliz. Sorumluluklarımızı göz ardı edemeyiz. Dış aktiviteler yerine iç gözlemde bulunma vaktimiz. İsteklerimizi almak için diretmek zamanı değil. Sağlıklı ve hayırlı olanı istememiz gerekir. Bazen çok arzuladığımız bir şey sonradan pişmanlık yaratabilir.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde sosyal ilişkilerin önemi ve gücü yükseliyor. Yeni dostlarımız veya tanıdıklarımızla fikir paylaşımında bulunmak, bilgi dağarcığımızı genişletmek, ortaklaşa bir şeyler yapmak zamanı. Sosyal becerilerimiz, bilgilenmek amaçlı girişimler gelişimimiz açısından değerli olacaktır. Tecrübemizi, gücümüzü, bilgimizi ortak hedefler için yönlendirebiliriz. Bir projede yer alabiliriz veya bir işi organize edebiliriz. Ekip halinde bir işe gönül verebiliriz. Birilerine destek olabiliriz. Pozitif düşüncelerimizi, sıra dışı fikirlerimizi, yenilikçi görüş açımızla, dışa yansıtmaktan hoşlanacağız. Ancak dinlemeyi de bileceğiz. Başkaları ne düşünüyor, neler yapıyor, neler ortaya koyuyor onları da gözlemleyeceğiz. Yazışmak, haberleşmek, düşündüklerimizi sevgilimizle paylaşmak bizi mutlu edecek. Yetenekli olduğumuz el becerilerimiz, mistik faaliyetler, beden ve vücut sağlığı çalışmaları, bu konularda bilgilenme, gelişme, belli bir öğreti edinme, bildiklerimizi başkalarına sunma, onlara eğitmenlik yapma gibi faaliyetlerimiz de yoğun olacak. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Kovalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs uyum, paylaşım, anlayış, sevgi ve hoşgörü gibi olguların hayatınızdaki önemi ve yerini gözden geçirmeniz anlamındadır. Burada önemli olan sizin ilişki kurma biçiminiz, düşünceleriniz, hayata bakış açınız ile diğerleri arasındaki farklılığın tespit edilmesidir. İnsanca, eşit haklar çerçevesinde düşünülmesi ve terazilerin kefelerinin iyi ayarlanması lazımdır. İşte Venüsün başta özel ilişkiniz olmak üzere yakın uzak çevrenizle aranızdaki ilişkinin niteliği gözden geçirilir. Bu geri hareket geçtiğimiz bir iki ay öncesi olan gelişmelerin tekrar önünüze gelmesi anlamı da taşır. O sıralarda başlayan bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyorsa, gerek ailevi ve gerekse yuva şartlarınız açısından olabilecek değişimler analiz edilir. Başka bir şehre veya ülkeye yerleşim olacaksa oradaki koşullar ele alınır ve olabilecek artı ve eksiler hesaplanır. Bu tarihler arasında başlayacak bir ilişki hakkında kesin karar vermemek beklemede kalmak, öncelikle incelemede bulunmak gerekir.

BALIK 23 Ekim saat:14:22-22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş her yıl olduğu gibi genel anlamıyla sizler için yenilenme, yaşamınız için yeni adımlar atabilme ve eskiyle olan tüm bağlarınızın yarattığı sıkıntı ve çaresizliği bir kenara koyabilme anlamı taşır. Yolculuklar, eğitim hayatınız, vizyonunuz, inancınız, yeni çevreler edinmeniz, yabancı dil ve araştırma işleriniz, akademik kariyer ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, inancınızı ayakta tutarak her şeyin altından kalkabilmenizi sağlayan içsel motivasyonunuz yüksek olacaktır. Girişimde bulunmak, finansal anlamda desteklenmek, ortaklık kurmak, miras, hukuki işleri yoluna koymak mümkün olacaktır. Sevgili Balıklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle, yakınlarımızla, dostlarımızla, çevremizle olan ilişkimizi yeniden gözden geçireceğiz. Huzur ve güvence anlamında ne durumdayız. Kişi ve kurumlarla, çalışma hayatımız ve dış dünya ile ne kadar tatmin edici bağlarımız var. Şu andaki mevcut şartlarımız bizi ne kadar memnun ediyor, bir arayışta mıyız, hepsine bakacağız. Fakat şunu da unutmayalım. Sadece kendi penceremizden değil, başkalarıyla bağlantımızı da güçlü tutarak, onların da bizden beklentilerine kulak vererek bunu yapabiliriz. Aralık ayına kadar, planlarımızı, kararlarımızı, projelerimizi ele alacağız. Ulaşmak istediğimiz hedef ve gerçekleştirmek istediğimiz yeniliklerin artıları kadar olabilecek eksi yanlarını da her şeyde hayır var cümlesine uygun şekilde görmeliyiz. Bazen hakikaten çok istediğimiz bir çevre değişimi, iş veya ilişki, sonra nasıl da üzüyor bizi. Bunu yaşamadan önce idrak etmek gerekiyor. Bilelim ki, kaderi suçlamak değil, hayatı sağlam temeller üzerine inşa ederken tedbiri olmayı da unutmamak gerekiyor. Eğitim, iş veya özel nedenlerle hayat bizi farklı yerlere, seçimlere, kişilere yöneltiyorsa, bunu isyan etmek yerine, sorumluluk alarak o yolda ilerlemek gerekiyor. Bunları önümüzdeki süreç bize gösterecek. En iyi, en gerekli, en hayırlı olan hayatımıza dahil olacaktır.

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde bilgi ve tecrübemizi hedefimize varmak amacıyla kullanabiliriz. Fikirlerimizi dile getiririz veya iletişim alanında meslek sahibi olabiliriz. Sık sık işimiz için seyahatlere çıkabiliriz veya böyle bir görev üstleniriz. Bir müddet için bir iş yerinde çalışır, tecrübe ediniriz. Dayanıklı ve sabırlı olmayı öğreniriz. Merkür-Yay geçişi bilgece düşünmektir. Hayatın önünde olandan ziyade arka planındaki ruhu keşfederiz. İş sorunu olanlar için yeni bir iş girişimi, verimli çalışabilmek adına yeteneklerinizi değerlendireceğiniz işlerde başarı, güçlü iletişim yönünde olumlu bir enerjidir. Kendimizi geliştirmemiz, eksiklerimizi tamamlamamız, yolumuzu belirlememiz için, ben biliyorum demek yerine, öğreniyorum, gelişiyorum, olgunlaşıyoruz demek gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşmak, doğru bilgilendirmek zamanıdır. Dağılmadan, her bir detayın farkında ancak zaman kaybetmeden işlerimize odaklanmalıyız. Mali açıdan durumumuza bir bakmalı, daha iyi şartlarda yaşamak için neler yapmak gerekiyor, bunları tespit etmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.