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  4. 22 Ağustos-22 Eylül tarihinde Güneş Başak burcunda seyahat edecek! Bu tarihlere dikkat edin

22 Ağustos-22 Eylül tarihinde Güneş Başak burcunda seyahat edecek! Bu tarihlere dikkat edin

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.08.2024 11:36
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Toprak yükselecek! Başakların dönemi başladı. Bugün itibariyle Başak burcuna geçen Güneş, mantığımızı daha etkili kullanmamızı sağlayacak. Güneş artık Başak burcunda! Deniz kenarındaki halimize elveda deme zamanı. Sonbaharın ilk burcu Başak rüzgarıyla geliyor!

22 Ağustos-22 Eylül tarihinde Güneş Başak burcunda seyahat edecek! Bu tarihlere dikkat edin

22 Ağustos- 22 Eylül tarihleri arasında Güneş, Başak burcunda hareket edecek. Zodyak kuşağının 6. burcu olan Başak burcu, toprak grubunda yer alan burçlar arasında dikkat çekiyor. Hırslı, güçlü, azimli ve titiz yapıları ile bilinen başak burçları, aynı zamanda ince ayrıntılara verdikleri değer ile tanınıyor.

ENERJİNİZİ YENİLEYİN

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Başak enerjisi size sadece iş, güç ve temizlik getirmiyor, aynı zamanda sağlığınıza ve günlük rutininize dikkat etmeniz için de güzel bir fırsat sunuyor. Toprak elementinin etkisiyle daha oturaklı bir zaman dilimine giriyoruz. Durup düşürmek, mantık çerçevesine oturtmak ve doğru kararlar almanın tam zamanı

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Başak burcunun diğer özellikleri ise şöyledir:

  • İyi kalpli, alçak gönüllü, temkinli, inançlı, hesap işlerinde kabiliyet, muhasebe, el becerilerinde yetenek, mantıklı, yönetici, hesabını iyi bilen, sağlığına dikkat eden, temiz giyinen, gayretli, dakik, sözünün eri, zor olanı başarma becerisi, sorumluluk sahibi, esnek, mükemmeliyetçi, analist, düzenli, disiplinli, maddi güvence isteği olan, gerçekçi, güvenilir, pratik kişilik.

  • Eleştirisel, değişken, kuşkucu, irdeleyen, kolay kolay beğenmeyen, her şeye aşırı titizlenen, gergin, sağlıkta pimpirik, kaygı, endişe, hijyen takıntısı, gerçekçi-soğuk, analitik, detaycı, titiz, çekimserlik, mükemmellik takıntısı, bir şeyi beğenmemek.

BİR AY SÜRECEK!

Güneş'in başak burcundaki yolculuğu 22 Eylül 2024’te terazi burcuna geçmesiyle son bulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş Astroloji başak
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