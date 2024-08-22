22 Ağustos-22 Eylül tarihinde Güneş Başak burcunda seyahat edecek! Bu tarihlere dikkat edin

22 Ağustos- 22 Eylül tarihleri arasında Güneş, Başak burcunda hareket edecek. Zodyak kuşağının 6. burcu olan Başak burcu, toprak grubunda yer alan burçlar arasında dikkat çekiyor. Hırslı, güçlü, azimli ve titiz yapıları ile bilinen başak burçları, aynı zamanda ince ayrıntılara verdikleri değer ile tanınıyor.

ENERJİNİZİ YENİLEYİN

Başak enerjisi size sadece iş, güç ve temizlik getirmiyor, aynı zamanda sağlığınıza ve günlük rutininize dikkat etmeniz için de güzel bir fırsat sunuyor. Toprak elementinin etkisiyle daha oturaklı bir zaman dilimine giriyoruz. Durup düşürmek, mantık çerçevesine oturtmak ve doğru kararlar almanın tam zamanı

Başak burcunun diğer özellikleri ise şöyledir:

İyi kalpli, alçak gönüllü, temkinli, inançlı, hesap işlerinde kabiliyet, muhasebe, el becerilerinde yetenek, mantıklı, yönetici, hesabını iyi bilen, sağlığına dikkat eden, temiz giyinen, gayretli, dakik, sözünün eri, zor olanı başarma becerisi, sorumluluk sahibi, esnek, mükemmeliyetçi, analist, düzenli, disiplinli, maddi güvence isteği olan, gerçekçi, güvenilir, pratik kişilik.

Eleştirisel, değişken, kuşkucu, irdeleyen, kolay kolay beğenmeyen, her şeye aşırı titizlenen, gergin, sağlıkta pimpirik, kaygı, endişe, hijyen takıntısı, gerçekçi-soğuk, analitik, detaycı, titiz, çekimserlik, mükemmellik takıntısı, bir şeyi beğenmemek.

BİR AY SÜRECEK!

Güneş'in başak burcundaki yolculuğu 22 Eylül 2024’te terazi burcuna geçmesiyle son bulacaktır.