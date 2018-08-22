22 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki suçları dün çıktığı federal mahkemede kabul etmesi ve işlediği bazı suçların sorumlusu olarak doğrudan Başkan Trump'ı göstermesiyle ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor.

New York Times, Michael Cohen'in, Başkan Trump'ın kendisinden porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a seçimlerden önce sus payı olarak ödeme yapmasını istediğini ve bu ödemelerin ana amacının seçimleri etkilemek olduğunu itiraf ettiğini yazıyor. Habere göre yasadışı ödemeleri yaptığını kabul eden Cohen, seçim kampanyası finansmanı yasalarını çiğnediğini ve bu ödemelerin ”federal bir göreve aday bir kişiyle işbirliği içinde ve bu kişinin talimatı üzerine” yapıldığını itiraf etmiş oldu. Cohen, mahkemede, 2016 başkanlık seçimlerini doğrudan etkilemek için bu para transferinde yer aldığını söyledi. Cohen ayrıca 2012-2016 yılları arasında vergi kaçırmak amacıyla 4 milyon dolarlık kişisel gelirini gizlediği, banka dolandırıcılığı yaptığı ve 14 milyon dolarlık borcunu beyan etmediği şeklindeki suçlamaları da kabul etti. Gazete ayrıca Trump'ın seçim kampanyasının eski sorumlusu Paul Manafort'un da vergi kaçırmak amacıyla milyonlarca doları yabancı banka hesaplarında saklama ve milyonlarca dolarlık kredi almak için bankalara yalan beyanatta bulunmaktan suçlu bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Manafort'un davasının özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması ya da Trump'ın soruşturmayı engelleme girişiminde bulunup bulunmadığıyla doğrudan bağlantısı yok. Ancak gazete, Trump ve yandaşlarının Rusya soruşturmasının bir cadı avı olduğu suçlamalarına maruz kalan Robert Mueller'ın federal mahkemede elde ettiği bu ilk zaferin çok ciddi siyasi etkileri olacağı yorumunda bulunuyor.