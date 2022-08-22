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22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

22.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Çok sayıda rağbet gören oyunlardan biri olan Çılgın Sayısal Loto, her hafta üç defa tamamlanıyor. Peki 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

Çılgın Sayısal Loto her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasının ardından kısa sürede belli oluyor. Peki 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto
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