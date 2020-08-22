22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

22 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta hayatını kaybetti, 801 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, vaka sayısı 257 bin 32, vefat sayısı 6 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.



BAKAN KOCA: TANI KONAN HASTA SAYISI UZUN SÜREDİR İYİLEŞENLERDEN FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."



21 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmiş, bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.





