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22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

22.12.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 22 Aralık Perşembe akşam saatleri itibariyle merak konusu oldu. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 22 Aralık 2022 Perşembe akşamı haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleşecek. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

22 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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