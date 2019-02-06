İSTANBUL (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, "3. milenyuma girerken, içinde bulunmak istediğimiz projelerin insan kapitaline odaklanmasını istiyoruz ancak bugün karşımıza çıkan sorunları görüyoruz ki aktif bir şekilde katılım sağlamamız, aynı zamanda iyi gözlem yapmamız gerekiyor ki başarıya ulaşabilelim." dedi. İvanov, Marmara Grubu Vakfı tarafından "Geleceğe Sorumluluk" ana temasıyla düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışında, 21. Avrasya Zirvesi'nin sonunda ''22. Avrasya Zirvesi teknoloji ve yapay zeka konulu olsun" teklifinin kabul edilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin diğer zirvelerden çok farklı olduğunu dikkat çeken İvanov, bu yılki zirvede geçmişe değil geleceğe odaklanacaklarını, küreselleşmenin yeni boyutları, alternatif enerji kaynakları, küresel ısınma, popülizm ve ırkçılık konuları üzerinde duracaklarını aktardı. İvanov, "Önümüzdeki durumlar ışığında görebiliyoruz ki teknolojinin ve yapay zekanın bize sunduğu olumlu ve olumsuz yönler var. Burada bulunan insanlar bilge ve bu konuda uzman insanlar. Bugün öne sürülecek her türlü fikir, Makedonya Cumhuriyeti'nde de önümüzdeki birkaç yıl içinde tartışılıyor olacak. Örneğin önümüzdeki günlerde Makedonya'da benim himayem altında bazı kuruluşlar toplanacak. Bu kuruluşlar, genç ve yetenekli insanları bir araya getirerek, becerilerini geliştirmelerini, yaratıcılıklarının üzerine düşerek kapasitelerini arttırmayı sağlayacak." diye konuştu.

Makedonya ve yurt dışından yaklaşık 300 yetenekli insanın bu etkinlik kapsamında verilen 200'den fazla ders sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirten İvanov, bu genç liderlerin dijitalleşme ve endüstriyel devrim konularında ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olduklarını gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı İvanov, "3. milenyuma girerken, içinde bulunmak istediğimiz projelerin insan kapitaline odaklanmasını istiyoruz ancak bugün karşımıza çıkan sorunları görüyoruz ki aktif bir şekilde katılım sağlamamız, aynı zamanda iyi gözlem yapmamız gerekiyor ki başarıya ulaşabilelim." değerlendirmesini yaptı. Küreselleşmiş dünyada pek çok forum ve pek çok girişimin kısa zamanda yok olmaması gerektiğini vurgulayan İvanov, "Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne baktığımız zaman onun etkilerinin daha uzun süreli ve uzun vadeli olduğunu görüyoruz çünkü 22 yıldır başarılı bir şekilde tertip ediliyor. Bu zirveden ortaya çıkan fikirler, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil bütün Avrasya bölgesinde dikkate alınan fikirler oluyor." ifadesini kullandı.

- ''Bu zirvede dünyayı yeniden tanımlıyoruz'' Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara ise bu yıl düzenlenen zirvede geleceğin teknolojileri ve insanlığın geleceğinin ele alınacağını söyledi. Günümüz dünyasında teknolojinin insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini vurgulayan Cavara, ''Bu zirvede içinde olduğumuz dünyayı yeniden tanımlıyoruz ve yeni bir tarzda düşünmeye zorlayan süreçleri yaşıyoruz. Gelişmek için yeni ufuklar açıyoruz. Ayrıca biliyoruz ki biz burada yıllar önce teknolojik gelişmeleri konuşurken bir karamsarlık içindeydik. Halbuki bugün bunların hepsi gerçek oldu. Ama teknolojik gelişmelerde daha hızlı olmamız gerekiyor. Halı hazırda bilgiye ulaşmakta hala zorlanıyoruz ve çok hızlı bir şekilde bunları geliştirmemiz ve hayatın her alanında kullanmamız lazım.'' diye konuştu. Akıllı telefonlar, beşinci kuşak bilgisayarlar olmadan hayatın tasavvur edilemez hale gelindiğine dikkati çeken Cavara, şunları kaydetti: ''Akıllı telefonların olmadığı bir hayatı düşünemiyoruz. Bütün bunlar beklentilerimizin üstüne çıktı. Akıllı eller olmaksızın yaşamı düşünemiyoruz. Şoförsüz araçlar artık gerçek oluyor. Tüm dünya şu anda yeni teknolojilerin kullanımı ile yüz yüze. Ancak yeni teknolojiler bize ne getirecek, ne getiriyor bunu tanımamız, bilmemiz gerekiyor.