22. Avrasya Ekonomi Zirvesi

İvanov, "Önümüzdeki durumlar ışığında görebiliyoruz ki teknolojinin ve yapay zekanın bize sunduğu olumlu ve olumsuz yönler var. Burada bulunan insanlar bilge ve bu konuda uzman insanlar. Bugün öne sürülecek her türlü fikir, Makedonya Cumhuriyeti'nde de önümüzdeki birkaç yıl içinde tartışılıyor olacak. Örneğin önümüzdeki günlerde Makedonya'da benim himayem altında bazı kuruluşlar toplanacak. Bu kuruluşlar, genç ve yetenekli insanları bir araya getirerek, becerilerini geliştirmelerini, yaratıcılıklarının üzerine düşerek kapasitelerini arttırmayı sağlayacak." diye konuştu.

Günümüz dünyasında teknolojinin insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini vurgulayan Cavara, ''Bu zirvede içinde olduğumuz dünyayı yeniden tanımlıyoruz ve yeni bir tarzda düşünmeye zorlayan süreçleri yaşıyoruz. Gelişmek için yeni ufuklar açıyoruz. Ayrıca biliyoruz ki biz burada yıllar önce teknolojik gelişmeleri konuşurken bir karamsarlık içindeydik. Halbuki bugün bunların hepsi gerçek oldu. Ama teknolojik gelişmelerde daha hızlı olmamız gerekiyor. Halı hazırda bilgiye ulaşmakta hala zorlanıyoruz ve çok hızlı bir şekilde bunları geliştirmemiz ve hayatın her alanında kullanmamız lazım.'' diye konuştu.

Yeni kuşaklar ortaya çıktı. Bu kuşaklar hayatı çok farklı bir şekilde algılıyor. Bizim algılarımızdan çok çok farklı. Bilgisayarsız ve sosyal ağlar olmaksızın bir hayatı tasavvur edemiyor. Maalesef biz her zaman geleceği tam olarak değerlendiremiyoruz. Bütünüyle mi kağıt paralar yok olacak? Her şey mi sanal olacak? Her şeyi robotlar mı yapacak? Gelecek dünyaya yapay zeka mı hakim olacak.? Bunlar halihazırda kafamızdaki önemli soru işaretleri."

- ''Gelecek kuşaklara iyi bir dünya bırakmak için karar vereceğiz''

Cavara, dijital bilişim sistemlerinin yeni bir boyuta varmasıyla beraber dördüncü sanayi devriminin de gerçekleşmek üzere olduğunu ancak insan zekasının ve bilincinin hala yapay zekadan üstünlüğünü sürdürdüğünü dile getirdi.

''Öyle veya böyle her yeni günle beraber iyimser bir bakış açısıyla teknolojinin olumlu etkilerini hayatımızda hissediyoruz." diyen Cavara, şunları kaydetti:

''Sanal gerçeklik artık hayatımıza dokunmaya başladı ve bunlar paralel gerçeklikler, paralel süreçler olacaktır. Hangi teknolojilerin bizi yarına taşıyacağı da çok önemli. Bu bağlamda bu tarz zirvelerin düzenlenmesi son derece önemli. Bu zirvede, hep birlikte yeni değerleri ele alıyoruz. Gelecek kuşaklara dünyayı daha iyi bir şekilde bırakmak için burada biz karar vereceğiz. Bu zirvede olabildiğince siyaset, bilim, sanayi, eğitim ve sosyal faaliyetlerde teknolojinin nasıl kullanılacağının zemini hazırlamalıyız ki bunlar insanlığa hizmet etsin.''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov da dünyanın ve Avrasya'nın en güzel şehri olan İstanbul'da 22. kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, Azerbaycan'ın daima büyük ve güçlü Türkiye'nin destekçisi olduğunu ifade etti.

Hasanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.