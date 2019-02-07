İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, suya erişimin temel insan hakkı olduğunu belirterek, "Dinler, suyun ne kadar kutsal olduğunu belirtmiştir. İklim değişikliği ve şiddet nedeniyle oluşan büyük göçler, çağdaş problemlerimizin en önemlileridir. Bu soruna acil ve hep birlikte çözüm bulmamız gerekir. Ekonomi, politika, fen bilimleriyle birlikte dünya dinlerinin işbirliği, katkısı da çok önemli. Yarının sorunlarını çözmek için bugün neler yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekir." dedi.

Bartholomeos, Marmara Grubu Vakfı tarafından "Geleceğe Sorumluluk" ana temasıyla düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde "Su ve Göç - Su ve Din" başlıklı oturumda konuştu.

Güvenli içme suyunun insanlar ve bütün canlıların hayatının devamı için şart olduğuna işaret eden Bartholomeos, temiz suya erişimin, insanın vazgeçilemez haklarının en önde geleni olduğunu vurguladı.

Bartholomeos, suyun herhangi bir kişiye veya ulusa ait olamayacağını dile getirerek, özellikle yoksul ülkelerde insanların günlük hayatlarında yeterli su bulamadığını kaydetti.