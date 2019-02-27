22 ayarlık gram altında karekod dönemi

Altındaki sahtekarlığın önüne geçmek için özel bir rafineri 22 ayarlık gram altınlara karekod bastı. Hem vatandaşın hem kuyumcunun sahte altın nedeniyle mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada telefona ya da bilgisayara indirilen bir uygulamayla altının tüm bilgilerine ulaşılabiliyor.

Günümüzde gelişen teknolojinin etkisi altın sektörüne de yansıdı. Altındaki sahtekarlığın önüne geçmek için özel bir rafineri 22 ayarlık gram altınlara karekod bastı. Hem vatandaşın hem kuyumcunun sahte altın nedeniyle mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada telefona ya da bilgisayara indirilen bir uygulamayla 22 ayar altının tüm bilgilerine ulaşılabiliyor. Telefona yüklenen uygulamaya vatandaşın satın aldığı altın gösterildiğinde altının, gramı, ayarı, üretim tarihi gibi tüm bilgilere ulaşabiliyor. Sistemle ilgili konuşan Finans Analisti İslam Memiş, uygulamanın hem kuyumcular hem vatandaşlar için önemine dikkat çekti. Memiş, uygulamanın tüm Türkiye’de kullanılması gerektiğini belirtirken darphane üretiminde de uygulanmasını istediğini belirtti.