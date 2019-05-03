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22. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Çiçeğin başkenti Bayındır ve bu ismi sonuna kadar hak ediyor. 100 kadar çiçek çeşidi ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 70'ini Bayındır karşılıyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 70'inin Bayındır ilçesinden karşılandığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen 22. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali başladı.

Festival kapsamında Atatürk Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bayındır Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Hamza Dağ, İzmir ve Bayındır'ın binlerce yıllık tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Çiçekçiliğin gelişmesine büyük önem verdiklerini, sadece bu çiçekçilikte değil tüm alanlarda Bayındır'a hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Dağ, "Çiçeğin başkenti Bayındır ve bu ismi sonuna kadar hak ediyor. 100 kadar çiçek çeşidi ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 70'ini Bayındır karşılıyor. Türkiye'ye çiçek üretimini öğreten bu ilçedir." dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise ilçeyi üretim ve ticarette hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getirerek "Çiçekçilikte üretimin artırılması, geliştirilmesi önemli bir konu. Ürünlerimizin sergilenmesi, tanıtılması için de çalışacağız. Öyle bereketli topraklardayız ki 9-10 ay mevsimlik üretim yapılabiliyor. Kadim Anadolu'nun en verimli topraklarındayız. Çiçeklerin açtığı her yerde umutlar da canlanır." dedi.

Kooperatif başkanları da siyasetçilerden sektördeki vergi oranının düşürülmesini ve çiçekçilik sorunlarının çözümü için birim oluşturulmasını talep etti.

İlçede 5 Mayıs'a kadar sürecek festivale Gana, Kolombiya ve Fas'tan dans ekipleri de katılıyor.

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