22 bin Lufthansa çalışanı işsiz kalabilir

Şirket yeniden yapılanma sürecinde 26 bin kişinin işsiz kalabileceğini duyurdu.Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lutfhansa koronavirüs salgınının hava ulaşımı sektöründe yarattığı talep daralması nedeniyle 22 bin çalışanının işten çıkartılabileceğini duyurdu.

Sendika temsilcileri ile Çarşamba günü gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Lutfhansa Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, talepte normalleşme için en az birkaç sene gerektiğini ifade ederek, esaslı bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şirketin insan kaynakları ve hukuk departmanı yöneticisi Michael Niggemann, kriz süresince personel giderlerinde ciddi bir kesinti yapılmazsa, Lufthansa Grubu'nun krizden başarılı bir şekilde sıyrılamayacağını ifade etti.

Hesaplamalara göre salgın nedeniyle filodaki 100 uçağın çalışmayacak olması tam zamanlı çalışan 22 bin kişinin işini tehlikeye atıyor. Bu sayı ise 135 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 16'sına denk geliyor.

Açıklamada, "Personel giderlerinin ciddi şekilde düşürülmesi gerektiği" belirtilirken, işten çıkarmaların azaltılabilmesi için kısa çalışma seçeneği ve kriz önlemlerinin devreye sokulacağı ifade edildi.