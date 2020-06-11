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22 bin Lufthansa çalışanı işsiz kalabilir

11.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa koronavirüs salgını nedeniyle krizde.

22 bin Lufthansa çalışanı işsiz kalabilir

Şirket yeniden yapılanma sürecinde 26 bin kişinin işsiz kalabileceğini duyurdu.Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lutfhansa koronavirüs salgınının hava ulaşımı sektöründe yarattığı talep daralması nedeniyle 22 bin çalışanının işten çıkartılabileceğini duyurdu.

Sendika temsilcileri ile Çarşamba günü gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Lutfhansa Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, talepte normalleşme için en az birkaç sene gerektiğini ifade ederek, esaslı bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şirketin insan kaynakları ve hukuk departmanı yöneticisi Michael Niggemann, kriz süresince personel giderlerinde ciddi bir kesinti yapılmazsa, Lufthansa Grubu'nun krizden başarılı bir şekilde sıyrılamayacağını ifade etti.

Hesaplamalara göre salgın nedeniyle filodaki 100 uçağın çalışmayacak olması tam zamanlı çalışan 22 bin kişinin işini tehlikeye atıyor. Bu sayı ise 135 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 16'sına denk geliyor.

Açıklamada, "Personel giderlerinin ciddi şekilde düşürülmesi gerektiği" belirtilirken, işten çıkarmaların azaltılabilmesi için kısa çalışma seçeneği ve kriz önlemlerinin devreye sokulacağı ifade edildi.

Sendikalar Lufthansa'nın planlarına karşı çıkıyor

Sendikalar ise şirketten gelen açıklamalara tepkili. Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO) Başkanı Nicoley Baublies, şirketin 138 bin çalışanının tümünün sözleşme feshine karşı korunması gerektiğini belirtti.

Pilot maaşlarında yüzde 45'e varan kesintiyi kabul ettiklerini açıklayan Pilot Sendikası (VC) Başkanı Markus Wahl da yaptığı açıklamada, düşük ücretli çalışanların işlerine son verilmesinin kabul edilemez olacağını vurguladı. Wahl, pilot maaşlarında yüzde 45'e varan kesinti yoluyla 350 milyon euroluk bir tasarruf yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs krizi süresince filodaki 763 uçağından yaklaşık 700'ünü hangara çekmek zorunda kalan firma, 87 bin personeline ise devlet desteğiyle kısa çalışma ödeneği ödemeye başlamıştı.

Lufthansa teftiş kurulu 1 Haziran'da hükümetin 9 milyar dolarlık kurtarma paketini kabul ettiğini açıklamıştı. Kurtarma paketi kapsamında Lufthansa hisselerinin yüzde 20'sinin devlete geçmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Lufthansa kurtarma paketini onaylamak için şirketin Münih ve Frankfurt havalimanlarındaki iniş ve kalkış haklarının bir bölümünü diğer havayolu şirketleriyle paylaşmasını şart koşmuş, müzakereler sonrası şirket bu havalimanlarındaki haklarının bir kısmından feragat ettiğini duyurmuştu.

AFP / MY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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