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  4. 22 buzağı doğuran ineğine gözü gibi bakıyor: Fıstık bizim her şeyimiz

22 buzağı doğuran ineğine gözü gibi bakıyor: Fıstık bizim her şeyimiz

28.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir besici, 22 buzağı doğuran ilk suni tohumlama buzağısı olan Fıstık'a gözü gibi bakıyor. Çocuklarını bu inek sayesinde okutup büyüttüğünü söyleyen besici Cemal Göktaş, ''fıstık bizim için çok önemli'' diyor.

22 buzağı doğuran ineğine gözü gibi bakıyor: Fıstık bizim her şeyimiz

Kayseri Melikgazi Gesi Mahallesi'nde hayvancılık işletmesi bulunan Cemal Göktaş Gözü gibi baktığı 22 yaşındaki simental ırkı hayvandan iki tane ikiz olmak üzere toplamda 22 adet buzağı aldığını dile getirdi.

''SÜT VERİMİ ÇOK YÜKSEK O YÜZDEN VAZGEÇEMİYORUM''

Hayvancılığa çocuk yaşta başlayan ve bu meslekten emekli olan Cemal Göktaş, "Simental ırkı hayvan işletmemdeki ilk suni tohumlama buzağısı. Her sene düzenli yavru veriyor ve süt verimi yüksek olduğundan dolayı hayvandan vazgeçemiyorum" dedi.

''VADESİ DOLANA KADAR BAKACAĞIM''

Göktaş, işletmesindeki hayvanların birçoğunun genetiğinin bu hayvandan geldiğini, ineklerinin adını ilk doğduğunda Fıstık koyduklarını ve hayvanlarının aileden biri gibi olduğunu ifade etti. Fıstığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Cemal Göktaş vadesi yetene kadar ineğine bakacağını, onun sütü ve yavruları sayesinde çocuklarını okuttuğunu, evlendirdiğini ve emekli olduğunu söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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