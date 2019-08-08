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22 çam ağacını kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

İZMİR’in Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi Orcanlar Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 22 kök çam ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği öne sürüldü.

22 çam ağacını kestiler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi Orcanlar Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 22 kök çam ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği öne sürüldü. Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Erhan Şen, "Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar" diye tepki gösterdi.
Son yıllarda Hazine arazilerine kurulan imarsız yapılar ile sık sık gündeme gelen Kaynaklar bölgesi, bu kez kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen ağaç kesimlerine karşı mücadele ediyor. 29 Ekim Mahallesi Orcanlar Mevkisi'nde 22 kök genç çam ağacının kesildiğini fark eden Buca Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Erhan Şen, duruma müdahale etti. Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne haber veren Erhan Şen, kesime "Yetkililer buradaki talanı görse oturup ağlar" sözleriyle tepki gösterdi. Şen, "Çevremize ve doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Doğa insansız yaşar, ama insan doğasız asla yaşayamaz" dedi.
‘KESİLEN AĞAÇLAR ORMANLIK ALANA SAKLANMIŞ’
Kaynaklar’daki ormanların, İzmir’in akciğeri olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık bir dönüm üzerindeki ormanlık alan talan edildi. Kesilen ağaçlar, traktörlerle ormanlık alanların içerisine taşınmış. Buradaki durum beni gerçekten derinden üzdü. Ağaçlar yaşamamızı sağlıyor. Ormanların korunması için herkesin elinden gelen mücadeleyi vermesi gerekiyor. Bölgedeki Hazine arazileri üzerine bazı kişiler ruhsatsız olarak ev yapıyor, bununla mücadele ederken, bazı kişilerin de ormanlık alanları kendi çıkarları için acımasızca kestiğini görüyoruz. Artık bu tür olayların sona ermesi lazım."

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22 çam ağacını kestiler22 çam ağacını kestiler22 çam ağacını kestiler22 çam ağacını kestiler

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