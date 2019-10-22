22 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump’ın dünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Ürdün’le olan güney sınırını korumak ve petrol kaynaklarını güvenlik altına almak için Amerika’nın Suriye’de kısıtlı sayıda asker bırakacağını söylediğini yazıyor. Gazete, Ürdün ve İsrail’in isteği üzerine Suriye’de bambaşka bir bölgede küçük çaplı bir Amerikan gücü bırakılacağını, bu bölgenin de büyük olasılıkla şu anda 100 ila 150 askerin bulunduğu, Ürdün sınırındaki Tanf garnizonu olduğunu kaydediyor. Habere göre bu açıklamayla birlikte Trump, önce Amerikan askerlerinin tamamını geri çekeceğini açıkladıktan ancak ağır eleştiri altında kaldıktan sonra ikinci kez karar değişikliğine gitmiş oldu. Buna göre Suriye’de Amerikan askerlerinin yüzde 20’sinden fazlasının kalmasına karar verildi. Suriye’deki operasyonlar hakkında bilgi sahibi olan Amerikalı bir yetkili, ülkede petrol üretilen noktalarda 200 kadar Amerikan askerinin kalmasının önerildiğini söyledi. Bunun amacı petrolün hem IŞİD militanlarının eline geçmesini hem de petrole Suriye Hükümeti’nin sahip çıkmasını önlemek. Oysa Trump, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye’de bulunan 2 binin üzerindeki askerin tamamının geri çekileceğini belirtmişti. Trump, dünkü kabine toplantısında Amerika’nın “sonu gelmeyen savaşlarını” bitirme taahhüdünü yineledi ve “Kürtler’i hayatlarının sonuna kadar korumaya hiçbir zaman evet demedik,” ifadesini kullandı. Ancak Trump’ın bu taahhüdüne rağmen Suriye’deki Amerikan askeri sayısı, Trump başkanlık görevine başlamadan önceki seviyede seyrediyor.

Washington Post, Ukrayna’nın bölgesel düşmanları Rusya ve Macaristan’ın Başkan Trump’ın bu ülkeye ilişkin görüşlerini şekillendirmede oynadığı rolle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Rusya lideri Vladimir Putin ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban’ın Ukrayna’ya karşı saldırgan bir tavır takınması için Trump’ı teşvik ettikleri yorumunda bulunuyor. Değerlendirmeye göre Putin ve Orban’la yaptığı görüşmeler, Trump’ın Ukrayna’yı yolsuzlukların içine gömülmüş bir ülke olduğu şeklindeki görüşünü güçlendirdi. Ancak yetkililere göre ne Putin ne de Orban, Trump’ı, Ukrayna’yı siyasi rakibi Joe Biden’a zarar verecek bir bilgi kaynağı olarak görmeye teşvik etti. Putin ve Macaristan’ın aşırı sağcı lideri Orban’ın Trump’ın Ukrayna’ya ilişkin görüşlerini şekillendirmede oynadıkları rol, geçen hafta Kongre’de kapalı kapılar ardında ifade veren Dışişleri Bakan Vekili George Kent tarafından dile getirildi. Kent, Putin ve Orban’ın, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yle yaptığı telefon görüşmesinden önceki aylarda Ukraynalı liderden soğumasında etkili olduğunu kaydetti. Amerikalı yetkililer, Putin ve Orban Ukrayna’yı kötülemiş olsa bile Biden’a zarar verici nitelikte bilgi edinme kararının Trump’ın kendi dürtüsel girişiminden ve kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin Kiev hakkındaki komplo teorilerini pompalamasından kaynaklandığının altını çiziyor. Yetkililere göre Trump’ın Zelensky hakkındaki görüşlerini değiştirme girişimi, Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik yetkilileri tarafından öngörülmüştü. Ancak Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin görevden ayrılması, Putin ve Orban’ın sesinin daha yüksek çıkmasına fırsat sağlamış oldu.