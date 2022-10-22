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22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

22.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto; Pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenleniyor. Peki, 22 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 22 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacak? diye araştırmalarda bulunuyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve kaçta açıklanacağı bilgisi...

22 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI? KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Ekim Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacaktır.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Yeni Proje - 2022-10-22T183718.980

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır

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