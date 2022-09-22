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22 Eylül Perşembe hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

22.09.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül Perşembe hava durumu nasıl? Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre yurdun birçok yerinde hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşecek. Yağışların sürüp sürmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 22 Eylül hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

22 Eylül Perşembe hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

22 Eylül Perşembe hava durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ve 5 günlük haritalı hava tahmin raporu vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar hava durumu ile ilgili arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 22 Eylül hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşecek mi? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

22 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt, Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

hava durumu

hava durumu

hava durumu

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