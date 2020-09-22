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22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti, bin 692 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

22 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.

BAKAN KOCA: ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız."
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İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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