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22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1’i muvazzaf binbaşı, 2’si muvazzaf üsteğmen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1’i muvazzaf binbaşı, 2’si muvazzaf üsteğmen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 23 şahıstan 22’sini Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya’da saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolüne getirildikleri Yunus Emre Devlet Hastanesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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