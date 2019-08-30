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22. Geleneksel Topçam Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Şenlikler kapsamında düzenlenen en iyi domates yetiştirme ve yöresel yemek yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu

Tokat'ta Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri kapsamında en iyi domates yetiştirme ve yöresel yemek yarışmaları düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikler kapsamında en iyi domates yetiştirme, kente özgü yemek olan bat yeme, en iyi yaprak sarması yapma ile en iyi yaprak sarma yarışmalarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bat yeme yarışmasında Ahmet Durmaz, 5 tabak yemeği kısa sürede bitirerek birinciliği elde etti.

Asma yaprağından yapılan en iyi yaprak sarması ile en iyi yaprak sarma yarışmalarında ise kadınlar kıyasıya yarıştı.

Vali Ozan Balcı ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kadınların yaptıkları sarmaların tadına baktı.

Balcı ve Eroğlu, Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan 2 tencere yaprak sarmasını vatandaşlara ikram etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

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22. Geleneksel Topçam Şenlikleri Tokat yaprak sarması

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