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22 göçmenin öldüğü kazaya ilişikin 6 gözaltı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kasasında yasa dışı yollardan Yunanisan'a geçme hazırlığındaki kaçak göçmenler bulunan kamyonetin Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, 6 kişi daha gözaltına alındı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kasasında yasa dışı yollardan Yunanisan'a geçme hazırlığındaki kaçak göçmenler bulunan kamyonetin Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözlatına alınanların sayısı 11'e çıktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazar günü sabah saatlerinde, Mustafa Yılmaz yönetimindeki kamyonetin Değirmençay'a devrilmesi sonucu, yasa dışı yollardan Yunanisan'a geçme hazırlığındaki 22 göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin olarak gözlatına aldığı 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturmayı genişletti. Ekipler, şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 6 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan toplam 11 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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