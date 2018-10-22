22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı

İZMİR'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusu, prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan ve ardından geldiği İskenderun Limanı'na demirleyen 'Julia AK' isimli gemideki hayvanların tahliye işlemine başlandı.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı. 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun Limanı açıklarına gelerek, körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarında 2 gün önce demirledi.

Bugün sabaha karşı İskenderun Limak Port Limanı'na yanaşan gemideki angusların tahliyesine başlandı. Angusların yüklendikleri araçlarla farklı bölgelere gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İskenderun limanında geminin görüntüsü

-TIR’ların üzerinde yüklenmiş hayvanlar

-Limanın çevresinden görüntü

Haber-Kamera Ufuk AKTUğ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

