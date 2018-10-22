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22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

İZMİR'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusu, prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan ve ardından geldiği İskenderun Limanı'na demirleyen 'Julia AK' isimli gemideki hayvanların tahliye işlemine başlandı.

22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- İZMİR'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusu, prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan ve ardından geldiği İskenderun Limanı'na demirleyen 'Julia AK' isimli gemideki hayvanların tahliye işlemine başlandı. Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı ve prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.
Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı. 'Julia AK' isimli gemi İskenderun Limanı açıklarına gelerek, körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına 2 gün önce demirledi.
Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı, herhangi bir sorun görülmediği belirlendi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından bugün sabaha karşı İskenderun Limak Port Limanı'na yanaşan gemideki angusların tahliyesine başlandı. Angusların yüklendikleri araçlarla farklı bölgelere gönderildiği öğrenildi.

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22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı

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