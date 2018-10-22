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22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

BAKANLIK: SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK TESBİT EDİLMEDİ İzmir'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusun sağlık durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınladı.

BAKANLIK: SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK TESBİT EDİLMEDİ
İzmir'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusun sağlık durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınladı. Açıklamada Söz konusu geminin, İskenderun Limanı'na yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ili birlikte uzmanlarca 'Halk ve Hayvan sağlığı' yönünden gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtilerek, "Salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımızın öncelikli görevi halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik tedbiri almaktır" denildi.

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