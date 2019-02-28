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22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın her yerde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Sancaktepe’ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ercan Büyükaydın’dan ailesi 22 gündür haber alamıyor.

Sancaktepe’ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ercan Büyükaydın’dan ailesi 22 gündür haber alamıyor. Ercan’ın ailesi çocuklarını bulmak ümidiyle Esra Erol’a başvurdu.

Sancaktepe’ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan ve 22 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Büyükaydın’ın ailesi ailesi çocuklarını bulmak ümidiyle Esra Erol’a başvurdu. Esra Erol’da programında Ercan Büyükaydın’ın daha önce görüldüğü yerler ve görgü tanıklarının ifadeleri yayınlanırken aile çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirttiler.

İddialara göre; Ercan Büyükaydın en son 6 Şubat 2019 tarihinde Ercan Küçükaydın’ın İstanbul Kadıköy’de bulunan mobil tuvalete geldiği belirtiliyor. Mobil tuvalet görevlisi Osman Kaygın ifadesinde 7 Şubat 2019 saat 03.40’da Ercan’ın tuvaletten hızlı bir şekilde ayrıldığını ve bu esnada Ercan’ın telefonu düşürdüğünü söyledi.
İddialara göre; aynı gece saat 05.12’de Ercan’ın telefonundan anne Asiye Büyükaydın’ın arandığı belirtildi.

"O gün elektrik kesintisinden dolayı güvenlik kamerasının kayıt yapmadı"
Ercan’ı en son tuvalette gören görevli Kaygın, o gün elektrik kesintisinden dolayı güvenlik kamerasının kayıt yapmadığını söyledi.
Görenlerin Esra Erol’da programı ihbar hattına başvurmalarını isteyen aile oğluna sağ salim kavuşmanın hayalini kuruyor.

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