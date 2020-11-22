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  4. 22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22.11.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Antalya'da 22 gün önce ortadan kaybolan B.A. (15) adlı lise 1. sınıf öğrencisi kız, dün gece Kepez'deki bir evden alınarak, annesi Mehtap A.'ya teslim edildi. Anne Mehtap A., "Kızımı alıkoyanlar uyuşturucu bağımlısı olduklarını itiraf etti. Suçu da birbirlerinin üzerlerine atıyorlar, bundan sonrası emniyetin işi" dedi.

Kepez ilçesinde oturan Mehtap A., geçen mart ayında ortadan kaybolan kızı B.A.'yı kendi imkanları ile buldu. 7 Ekim'de yeniden evi terk eden B.A., 30 Ekim'de yine annesi tarafından bulunduktan bir gün sonra ortadan kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, genç kızın Kepez'deki bir evde olduğunu belirledi. B.A., Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bulunduğu evden alınarak, annesine teslim edildi.

Kendisinin kadın kuaförü, eşinin ise inşaat işçisi olduğunu belirten Mehtap A., “İki çocuğumdan biri olan kızım lise 1. sınıf öğrencisi Tartışmalarımız olurdu. Ancak öyle büyütülecek bir durum değildi. Kızım mart ayında evi terk etti. Polise başvurduk. Kısa süre sonra bulundu. 7 Ekim'de tekrar gitti. 30 Ekim'de bu kez ben buldum" dedi. 31 Ekim'de kızının yeniden kaybolduğunu sözlerine ekleyen Mehtap A., “Yaptığım araştırmalar sonucunda kızımın Osman K. isimli kişinin yanında olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve her seferinde kaçmaya zorladığını düşünüyorum. Kızım kendi öz iradesi ile hareket edemiyor" diye konuştu.

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HABER YAPILINCA BULUNDU

Kızının kaybolduğuna yönelik DHA tarafından haber yapılmasının ardından bulunduğunu aktaran Mehtap A., "Herkese teşekkür ediyorum. Kızımın madde bağımlısı olup olmadığını öğrenmek için test yaptıracağım. Eğer madde bağımlısıysa tedavisi için elimden geleni yapacağım. Umarım bir daha kaçmaz, kaçmaması için de elimden geleni yapacağım. Ayrıca kızımı alıkoyanlar uyuşturucu bağımlısı olduklarını itiraf etti. Suçu da birbirlerinin üzerlerine atıyorlar, bundan sonrası emniyetin işi" dedi.

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