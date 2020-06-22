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22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 24 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 974'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda" mesajını paylaştı. İşte 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu...

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

İşte 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu...

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.


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