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22 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 14 asker ile bu askerleri FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 23 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 14 asker ile bu askerleri FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 23 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ile askerleri FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen, 18'i kamuda çalışan 23 'mahrem imam' olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 'Mahrem imam'lardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, 1'inin mühendis, 1'inin doktor, diğerlerinin ise serbest çalışan olduğu tespit edildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde sürdürüldüğü öğrenildi.

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