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22. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "22. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

"Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında ıslık diliyle konuşma gösterileri düzenlendi.

Köylüler "Yarın bize çay içmeye gel", "Yarın fındık toplamaya gidelim", "22. Islık Dili Festivaline hoş geldiniz", "Bizim dilimiz ıslık dili", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı konuşmada, ıslık dilinin yüzlerce yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.

Her yıl ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için festival düzenlendiklerini belirten Başkan, bunun yanında İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer bölgelerde de etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Başkan, ıslık dilinin 6 Aralık 2018'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, bunun bölge için sevindirici olduğunu kaydetti.

Islık dili kursları düzenlediklerini ifade eden Başkan, gelecek dönemlerde dilin yayılması için İstanbul başta olmak üzere birçok yerde kurslar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Festivale Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bazı kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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