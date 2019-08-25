GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "22. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

"Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında ıslık diliyle konuşma gösterileri düzenlendi.

Köylüler "Yarın bize çay içmeye gel", "Yarın fındık toplamaya gidelim", "22. Islık Dili Festivaline hoş geldiniz", "Bizim dilimiz ıslık dili", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı konuşmada, ıslık dilinin yüzlerce yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.

Her yıl ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için festival düzenlendiklerini belirten Başkan, bunun yanında İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer bölgelerde de etkinlikler düzenlediklerini aktardı.