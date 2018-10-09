İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak.

Festival kapsamında, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 24 tiyatro gösteriminin yanı sıra, dans ve performans gösterileriyle birlikte 55 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İki hafta sürecek ve 21 farklı mekana yayılacak festivalde ayrıca okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Koreograf Murad Merzuki'nin, 20 yılda, 60 ülkede, 1,5 milyon kişiye ulaşan, akrobasi, ışık ve sesi harmanlayan özel gösterisi 3 ve 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Hollanda'da 1959'da kurulan "Nederlands Dans Theater 1", 28 ve 29 Kasım'da 4 koreografın, 4 farklı koreografisini sunacak.

8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelen "Piccolo Teatro di Milano", 17 ve 18 Kasım'da İtalyan commedia dell'arte geleneğinin önde gelen yazarlarından Carlo Goldoni'nin "Komik Tiyatro" gösterisini sunacak.