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"22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kurultaya, kadın örgütleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, feministler, üniversiteler, belediye ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinden 350 kadın katıldı

İSTANBUL (AA) - Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen "22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı" başladı.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfından yapılan açıklamaya göre, 1998'den bu yana her yıl aralıksız düzenlenen ve bu yıl ki başlığı "Şiddetle Mücadele için Feminist Sosyal Politikalar" olan kurultay, Beşiktaş Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı.

KADAV, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneğinin ortak koordinasyonuyla düzenlenen kurultaya, kadın örgütleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, feministler, üniversiteler, belediye ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinden 350 kadın katıldı.

"Bütüncül Bir Feminist Sosyal Hizmet Mekanizmasının Mümkünlüğü" ve "Feminist Sosyal Politikalar Hakkımız: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri" başlıklarında düzenlenen oturumlarla süren kurultay, yarın ve öbür gün Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü'nde devam edecek.

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22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

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