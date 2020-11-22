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22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

22.11.2020 19:48 | Son Güncelleme:
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22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 6 bin 17 oldu. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi." ifadelerini kullandı. İşte 22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

22 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 632'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: SEVDİKLERİMİZ İÇİN TEDBİRLERE UYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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