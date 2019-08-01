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22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da oturan Sevgi Çetinkaya (23), yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı İrfan Kansu tarafından 22 kez bıçaklandı.

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturan Sevgi Çetinkaya (23), yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı İrfan Kansu tarafından 22 kez bıçaklandı. Kansu'nun 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini, itiraz üzerine yeniden tutuklandığını söyleyen Çetinkaya, "Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Çetinkaya, aynı üniversitenin Mühendislik Bölümü öğrencisi İrfan Kansu ile kısa süreli birliktelik yaşadı. İrfan Kansu'dan ayrılan Çetinkaya, K.Y. ile görüşmeye başladı. Ayrılığı kabul etmeyen İrfan Kansu, Çetinkaya'yı defalarca arayarak yeniden görüşmek istediğini söyledi. Ancak Çetinkaya bunu reddetti.
13 BIÇAK DARBESİNİ DE ÇANTASI ENGELLEDİ
Çetinkaya, 19 Ağustos 2017 tarihinde çalıştığı alışveriş merkezinden saat 22.30'da erkek arkadaşı K.Y. ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte evine gitmek için ayrıldı. Yolda yürüyen Çetinkaya ve arkadaşları Atatürk Bulvarı üzerinde İrfan Kansu'nun saldırısına uğradı. Çetinkaya, K.Y. ve E.Ş. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Saldırgan, Çetinkaya'ya 35 bıçak darbesi savurdu. Darbelerden 22'si sırtına ve göğsüne isabet eden Çetinkaya, can havliyle kendini korumak için kol çantasını bıçağa siper etti. Çantadaki izlerden, 13 bıçak darbesinden de kurtulduğu ortaya çıkan Çetinkaya, ağır yaralı hastaneye götürüldü.
İrfan Kansu ise bir hafta sonra Hatay il sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İrfan Kansu cezaevine gönderildi.
AĞIR CEZADA YARGILANIRKEN TEHDİT MEKTUPLARI GÖNDERDİ
İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilen ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. İrfan Kansu ise aynı yıl içerisinde Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yargılandı. İrfan Kansu yargılama sürecinde, iddiaya göre cezaevinden Sevgi Çetinkaya'nın evine tehdit mektupları gönderdi.
CEZA BEKLERKEN TAHLİYE GELDİ
Üniversite eğitimini tamamlayan Sevgi Çetinkaya, vücudundaki izlerle hayata tutunmaya çalıştı. Yaşadığı acıları unutmaya çalışan Sevgi Çetinkaya, geçen 18 Temmuz'da görülen duruşmada İrfan Kansu'ya verilen tahliye kararıyla büyük şok yaşadı. 2 yıllık yargılamada ceza beklerken saldırganın tahliyesiyle korkulu günleri yeniden yaşamaya başlayan Sevgi Çetinkaya, sesini duyurmak için çare aradı.
HALUK LEVENT VE AVUKATI DESTEK ÇIKTI
Sosyal medya hesabından sanatçı Haluk Levent'e yaşadıklarını anlatıp destek isteyen Çetinkaya'ya, Levent kayıtsız kalmadı ve avukatı Tugay Özcan'a yönlendirdi. Dosyayı incelemeye alan Avukat Özcan, tahliyeye itiraz ederek saldırganın yeniden tutuklanmasını ve davanın bu şekilde görülmesini talep etti. İtiraz sonrasında saldırgan İrfan Kansu bir hafta içerisinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇANTADAKİ DEODORANT ŞİŞESİ DAHİ PARÇALANMIŞ
Yerinde bir karar beklerken tahliyeyle umudunu yitirdiğini belirten Sevgi Çetinkaya, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve ağır tedavi gördüğünü söyledi. Hala uyku sorunları yaşadığını anlatan Çetinkaya, "Tam hayatım düzene girecekken tahliye edilince beni öldürecekmiş korkusunu yeniden yaşamaya başladım. İşlerin bu noktaya gelmesi beni çok yıprattı. Ben bunları yaşamak zorunda mıydım? Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Toplamda 35 bıçak darbesi vurdu. Deri çantamla kendimi korumaya çalıştım. 13 bıçak darbesi çantamda kaldı. Çantamın içindeki deodorant şişem bile parçalandı. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kolay dışarı çıkmamalı bu kişiler" diye konuştu.
Çetinkaya, ailesiyle birlikte Antalya'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

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22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

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