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22 Mart Amerikan Basınından Özetler

22.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

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22 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Amerika'nın İsrail ve Suriye arasındaki Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğunu kabul etmesi gerektiği şeklindeki açıklamasının tartışma yarattığını yazıyor. Gazete, Trump'ın bu açıklamasıyla 9 Nisan'da İsrail'de yapılacak genel seçimlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun elini güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda Amerika'nın on yıllardır sürdürdüğü kritik Ortadoğu politikalarından birini geri çevirdiğini kaydediyor. İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni işgal etmiş ancak Birleşmiş Milletler, bu işgali reddetmişti. Suriye 1974 Ortadoğu Savaşı sırasında Golan Tepeleri'ni geri almaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. İsrail, stratejik ve jeopolitik öneme sahip bölgeyi 1981'deyse ilhak etmiş, ancak bu hamle, uluslararası hukuk uyarınca yasadışı ilan edilmişti. Bölgede halen Birleşmiş Milletler'e ait gözlemci bir güç bulunuyor ve çoğu Dürzi 25 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Habere göre Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğu şeklindeki açıklaması, Trump'ın uzun zamandır merakla beklenen İsrail-Filistin barış önerisine zarar verebilir. Beyaz Saray'ın Trump planı için desteğini almaya çalıştığı Arap liderler, şimdi uzun zamandır Arap toprağı olarak kabul ettikleri Golan Tepeleri'nin İsrail'e geçişine boyun eğme olasılığıyla karşı karşıya kalabilir. Gazete, Golan Tepeleri'nin statüsünün müzakere edilmesi ya da İsrail'in bölgeden çekilmesi gibi bir planın söz konusu olmadığını hatırlatıyor. Bu nedenle Trump'ın açıklaması, bölgede büyük değişikliklere neden olacak gibi görünmüyor. Ancak yine de simgesel önem taşıyan bu hamle, Trump'ın 1970'lerden beri çok az değişen Ortadoğu tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracağa benziyor.

Washington Post ise Avrupalı liderlerin Brexit üzerindeki kontrolü ele alarak anlaşmayı Parlamento'dan geçirmesi ya da bir başka seçenekle masaya gelmesi için İngiltere Başbakanı Theresa May'e 12 Nisan'a kadar süre tanıdığını bildiriyor. Gazete, Avrupa Birliği'nin bu kararla İngiliz ekonomisini kontrolsüz bir Brexit karşısında yaşayacağı depremden kurtardığını, ancak aynı zamanda Başbakan May'in siyasi zeka ve becerisine yönelik sert bir hüküm verdiğini kaydediyor. Habere göre İngiliz parlamenterler daha önce iki kez reddettikleri Brexit anlaşmasını kabul ederlerse İngiltere'nin 22 Mayıs'ta Avrupa Birliği'nden çıkışı kesinleşmiş olacak. Ancak anlaşmanın tekrar reddedilmesi, ya 12 Nisan'a kadar alternatif bir plan geliştirilmesini ya da İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan çıkmasını gerektirecek. Başbakan May, yaptığı açıklamada tanınan ek sürenin kendisini tatmin ettiğini, İngiliz Parlamentosu'nun önündeki seçenekleri ”çok açık” bir şekilde gördüğünü söyledi. Ancak Avrupalı liderlerin Brexit konusundaki açmaz nedeniyle artık sabırlarının taştığı gözleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ”Avrupa Birliği İngiltere'deki siyasi krizle uğraşıyor. İngiliz siyasetçiler halkın istediğini yapmayı beceremedi. Halk Brexit'e evet dedi ama İngiliz Parlamentosu iki yıl boyunca müzakere ettiğimiz anlaşmayı oylamayacaklarını söylüyor,” şeklindeki sözleri, bunun net bir göstergesi.

Wall Street Journal ise ana sayfasında kritik bir sağlık haberine yer ayırıyor. Gazete, iki ilaç firması Biogen ve Eisai'nin Alzheimer hastalığını tedavi etmek için geliştirdikleri ilaç üzerinde yapılan ve son aşamasına gelinen deneyleri durduracaklarını bildirdiğini yazıyor. Habere göre bu kararın nedeni, iki firmanın 2017 Ekim'inden bu yana üzerinde ortaklaşa çalıştıkları ”aducanumab” adlı deneysel ilacın Alzheimer hastalarında işe yaramayacağının anlaşılması. Açıklama, araştırmacılar ve yatırımcılar arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Biogen'in hisseleri dün yüzde 29 oranında düşerken Eisai hisseleri, yüzde 35 oranında değer kaybetti. Biogen'in piyasa değeri kaybının 18 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, şimdi tüm çalışmalara yeniden başlamak zorunda olduklarını söylüyor. Alzheimer ilacı geliştirmek için şimdiye kadar yapılan çalışmalar, Beta amiloid yumakları adı verilen yapışkan maddelerin beyinde birikmesinin, hastalığın ilerlemesinde kritik rol oynadığı hipotezi üzerine kuruluydu. Biogen'in Alzheimer araştırmalarının umut vaadettiğine inanan yatırımcılar, firmaya şimdiye kadar milyarlarca dolarlık finansman sağlamıştı. Gazete, Pfizer ve Astra-Zeneca gibi farmakolojinin dev isimlerinin, üst üste yaşanan başka bazı başarısız girişimler nedeniyle Alzheimer araştırmalarından uzaklaşmaya başladığını vurguluyor.

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