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22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinde son gelişmeler araştırılırken, test sonuçlarına göre belirlenen 22 Mart günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu? İşte, 22 Mart Koronavirüs tablosu!

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam sosyal medya hesabı üzerinden günlük koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Kısıtlamaların akıbeti araştırılırken, 22 Mart Günlük koronavirüs tablosu da vatandaşlar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Peki, günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, 22 Mart koronavirüs tablosu!

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, vaka sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 22 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Mart koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre; 189.906 kişiye test yapıldı, test yapılan kişilerden 20.428 kişinin testi pozitif çıktı. 102 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 20 Mart günü açıklanan tabloya göre 190 bin 129 kişiye test yapıldı. 21 bin 61 kişinin testi ise pozitif çıktı. 95 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Ekran Resmi 2021-03-22 17.40.08


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